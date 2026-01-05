Boca confirmó sus dos amistosos de pretemporada

En primer lugar jugará ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero en La Bombonera. Para este encuentro, el 50% de la popular será para los socios adherentes, una gran noticia para aquellos que no tienen tantas posibilidades de asistir al estadio durante los partidos del torneo local. Millonarios también enfrentará a River en esta pretemporada, el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay.

Posteriormente, el domingo 18 de enero, se medirá ante el Bolso en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, sede donde Estudiantes se consagró en el Trofeo de Campeones frente a Platense y donde Boca disputó un amistoso ante Juventude de Brasil el verano pasado. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, instancia en la que el Xeneize se impuso por penales tras un 2 a 2 en el global.