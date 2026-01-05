Boca confirmó sus dos amistosos de pretemporada

Todavía no hay horarios confirmados, pero se estima que será a la noche teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran para esta época. En los próximos días el club anunciará a través de sus canales oficiales cómo será la venta de entradas y el valor de las mismas.
Estos dos amistosos servirán de preparación para un plantel que por el momento no tiene caras nuevas. La dirigencia mantiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, pero ambas presentan trabas que aún no se han solucionado, aunque son optimistas.
Cabe remarcar que el último fin de semana de enero Boca hará su debut en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra en La Bombonera. Todavía no hay fecha ni horario confirmado para el estreno, pero se estima que podría ser el domingo 25 a la tarde-noche.