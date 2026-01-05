"
Boca confirmó sus dos amistosos de pretemporada

Boca enfrentará a Millonarios y a Nacional antes del arranque del Torneo Apertura.

A tres días de haber comenzado la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca acordó sus dos amistosos previos al arranque del Torneo Apertura. Enfrentará a Millonarios de Colombia en La Bombonera y a Nacional de Uruguay en San Nicolás.

En primer lugar jugará ante el conjunto colombiano el miércoles 14 de enero en La Bombonera. Para este encuentro, el 50% de la popular será para los socios adherentes, una gran noticia para aquellos que no tienen tantas posibilidades de asistir al estadio durante los partidos del torneo local. Millonarios también enfrentará a River en esta pretemporada, el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay.

Posteriormente, el domingo 18 de enero, se medirá ante el Bolso en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, sede donde Estudiantes se consagró en el Trofeo de Campeones frente a Platense y donde Boca disputó un amistoso ante Juventude de Brasil el verano pasado. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, instancia en la que el Xeneize se impuso por penales tras un 2 a 2 en el global.

Todavía no hay horarios confirmados, pero se estima que será a la noche teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran para esta época. En los próximos días el club anunciará a través de sus canales oficiales cómo será la venta de entradas y el valor de las mismas.

Estos dos amistosos servirán de preparación para un plantel que por el momento no tiene caras nuevas. La dirigencia mantiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, pero ambas presentan trabas que aún no se han solucionado, aunque son optimistas.

Cabe remarcar que el último fin de semana de enero Boca hará su debut en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra en La Bombonera. Todavía no hay fecha ni horario confirmado para el estreno, pero se estima que podría ser el domingo 25 a la tarde-noche.

