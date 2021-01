¡Boca campeón! Se llevó la Copa Maradona en los penales

La más clara de la primera mitad la tuvo Villa con un remate que se fue besando el palo de Arboleda. Banfield también tuvo las suyas con algunas contras que no pudo terminar de la mejor manera en la puntada final.

En la segunda mitad llegó el bombazo de Cardona que cambió el panorama. El 8 de Boca se sacó un hombre de encima y le rompió el arco Arboleda cuando el reloj marcaba los 18’ del complemento.

El partido entró en una meseta donde Boca no sufría y tampoco generaba peligro. Banfield quería, pero no podía y el reloj no era su aliado en San Juan.

El panorama cambió en los minutos finales. El sanjuanino Emmanuel Mas fue expulsado a los 41’ y empezó a resistir. Cuando se jugaba el tiempo adicionado llegó la lesión de Diego González que lo obligó a terminar el partido con nueve hombres porque no tenía más cambios disponibles.

En la última pelota Lollo, de cabeza, silenció a todo Boca y parecía que se venía la noche para los de Russo. El 1 a 1 mandó la definición a los remates del punto del penal y el Taladro llegaba mejor anímicamente para ese momento de tensión.

El Xeneize se mostró firme y no falló. Jorge Rodríguez desvió su remate en Banfield y el último remate estaba en los pies de Buffarini. El lateral logró vencer al arquero y desató la locura en el plantel de Boca.

El campo de juego se tiñó de azul y amarillo con paraguas y sombreros que le dieron un color de fiesta al que le faltó el calor de su gente en las tribunas.

Boca volvió a festejar en el plano local de la mano de Miguel Russo y se llevó la Copa Maradona para seguir engrosando su palmarés y sumar una estrella más a historia.