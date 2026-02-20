"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca Juniors

Boca acelera: Bareiro llegó, se hace la revisión y firmará por tres años

Adam Bareiro llegó este viernes a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de Boca. Tras su paso por Fortaleza, el delantero paraguayo se realizó la revisión médica y firmará contrato por tres temporadas, con opción a una más.

El mercado de pases de Boca Juniors sumó un movimiento fuerte este viernes con la llegada de Adam Bareiro al país. El delantero paraguayo aterrizó en Buenos Aires tras su etapa en Fortaleza y quedó a un paso de transformarse oficialmente en jugador xeneize.

Apenas pisó suelo argentino, Bareiro fue directo a realizarse los estudios médicos, el paso previo a la firma del contrato. En el aeropuerto lo esperaron algunos hinchas que se acercaron para darle la bienvenida y marcar el pulso de la expectativa que genera su arribo.

La operación se cerró en una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Un dato relevante es que la mitad de ese monto fue para River Plate, que todavía conservaba el 50% de los derechos económicos del futbolista.

Te puede interesar...

El contrato será por tres temporadas, con opción a extenderlo por una cuarta. En Boca entienden que es una apuesta importante y sostenida en el tiempo, en parte impulsada por la valoración que Juan Román Riquelme siempre tuvo por el delantero.

Se viene el debut

La idea es que Bareiro esté esta noche en La Bombonera para presenciar el clásico ante Racing Club y comenzar a integrarse al plantel. Su primera práctica en el predio de Ezeiza está prevista para este sábado.

Si el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda lo ve en buenas condiciones físicas, podría tener su estreno oficial el martes, cuando Boca enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Llega con el arco abierto

Bareiro arriba con buenos números. En su último partido con Fortaleza marcó de cabeza en el torneo estadual y celebró con el clásico “Topo Gigio”, un gesto que muchos interpretaron como un guiño a Riquelme.

Durante su paso por Brasil sumó 11 goles en 31 partidos, y en lo que va de 2026 acumula cuatro tantos en ocho encuentros. Con 29 años y experiencia en distintos mercados, llega con la misión clara: aportar gol y convertirse en una pieza clave en el ataque azul y oro.

Temas

Te puede interesar