Boca acelera: Bareiro llegó, se hace la revisión y firmará por tres años

El contrato será por tres temporadas, con opción a extenderlo por una cuarta. En Boca entienden que es una apuesta importante y sostenida en el tiempo, en parte impulsada por la valoración que Juan Román Riquelme siempre tuvo por el delantero.

Se viene el debut

La idea es que Bareiro esté esta noche en La Bombonera para presenciar el clásico ante Racing Club y comenzar a integrarse al plantel. Su primera práctica en el predio de Ezeiza está prevista para este sábado.

Si el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda lo ve en buenas condiciones físicas, podría tener su estreno oficial el martes, cuando Boca enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Llega con el arco abierto

Bareiro arriba con buenos números. En su último partido con Fortaleza marcó de cabeza en el torneo estadual y celebró con el clásico “Topo Gigio”, un gesto que muchos interpretaron como un guiño a Riquelme.

Durante su paso por Brasil sumó 11 goles en 31 partidos, y en lo que va de 2026 acumula cuatro tantos en ocho encuentros. Con 29 años y experiencia en distintos mercados, llega con la misión clara: aportar gol y convertirse en una pieza clave en el ataque azul y oro.