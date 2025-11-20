Bielsa llamó a una conferencia en medio de los rumores de salida

Su presentación en el seleccionado “Celeste” se dio el 15 de mayo de 2023, y fue muy innovador: el DT que le da el nombre al estadio de Newell’s cortó con una racha de 22 años de entrenadores uruguayos en su seleccionado, habiendo sido el último extranjero Daniel Passarella, también argentino, entre 2000 y 2001.

Como lo caracteriza, su llegada al conjunto oriental significó toda una revolución, que queda clara en la primera competencia oficial que le tocó disputar: obtuvo el tercer lugar en la Copa América de Estados Unidos 2024.

En la misma, fue líder de su grupo con puntaje perfecto, aunque no pudo volver a ganar en los partidos eliminatorios. Luego de superar a Brasil por penales, los “Charrúas” perdieron con Colombia, que sería finalista de Argentina, en la semifinal, para luego quedarse con la medalla de bronce al imponerse, también mediante una tanda de penales, a Canadá.

Su buen arranque quedó marcado también en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, con cuatro triunfos en sus primeros seis partidos. Entre ellos, se destacan una victoria por 2-0 como visitante ante el combinado argentino y otro, por el mismo resultado, recibiendo a Brasil.

De todas formas, el peso de su propia personalidad empezó a quebrantar lo que había sido un gran arranque. Para empezar, el DT dejó fuera de la lista para el mencionado certamen continental al histórico delantero Edinson Cavani, quien afirmó que el entrenador “nunca se comunicó” con él.

Pero Cavani no fue el único líder del plantel uruguayo que se enojó con el argentino: también lo hizo el atacante del Inter Miami Luis Suárez. El “Pistolero” fue muy crítico en una entrevista sobre las formas del rosarino, sobre quien destacó que “ni siquiera saludaba” a sus jugadores, además de que no lo dejaba conforme que jueguen juegos de cartas como el truco.

El exdelantero del Barcelona también se quedó con algunos destratos en pleno entrenamiento, recordando que al extremo del Fluminense brasileño Agustín Canobbio lo puso “a dar pases como si fuera un sparring”, comentando que “no podés darle a entender a un jugador que es un sparring” y sentenciando “se perdió lo humano en la Selección”.

Deteriorada la relación, los resultados empezaron a empeorar también. Después de la Copa América, su seleccionado ganó uno de los nueve partidos siguientes, aunque una racha de dos triunfos seguidos le permitió clasificar al próximo Mundial en las últimas fechas.

Con un último resultado muy decepcionante, una caída por 5-1 ante Estados Unidos como visitante, la renuncia de Bielsa se convirtió en un rumor muy fuerte, con periodistas uruguayos afirmando que “su relación con los jugadores está rota” y despedirse del plantel antes de la cita mundialista podría ser “un golpe a tiempo”.