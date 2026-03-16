El piloto argentino Franco Colapinto podría correr en Argentina en las próximas semanas luego de que se iniciaran gestiones para organizar una exhibición de Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires junto a su equipo Alpine, tras su destacado fin de semana en el Gran Premio de China donde consiguió su primer punto en la categoría.
Avanzan gestiones para una exhibición de Colapinto en Argentina
El piloto argentino viene de sumar su primer punto con Alpine y podría regresar al país para una carrera de exhibición en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.