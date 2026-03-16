Avanzan gestiones para una exhibición de Colapinto en Argentina

La iniciativa fue confirmada por el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien aseguró, según se supo se mantienen conversaciones con la escudería para concretar una visita al país: “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”.

La posible llegada del piloto de 22 años se da en un contexto particular del calendario internacional, ya que las carreras previstas en Medio Oriente fueron suspendidas por conflictos bélicos, lo que dejó una ventana en la agenda de la categoría durante abril que podría facilitar el viaje del argentino.