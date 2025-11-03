Así quedaron las posiciones del Torneo Regional Amateur
El Torneo Regional Amateur completó su fecha 2 para los equipos sanjuaninos. General Belgrano de Media Agua, Atenas y Colón Junior son los líderes.
La fecha 2 del Torneo Regional Amateur se completó este domingo en San Juan y dejó a Gral. Belgrano, Atenas y Colón Junior como líderes de sus zonas. Cinco de los once equipos sanjuaninos pasarán a la segunda fase del certamen.
General Belgrano sumó su segundo triunfo consecutivo y quedó en lo más alto de la zona 8 de la Región Cuyo. Derrotó 1 a 0, como local, a Los Andes de Albardón con gol de Eduardo Reinoso.
El otro cruce de la zona 8 terminó a favor de Árbol Verde de Jáchal que derrotó, como visitante y de manera agónica, 3 a 2 a General Sarmiento de Media Agua. Brian Juárez, Lucas Sueza y Néstor Celán anotaron los goles del triunfo. Axel Guajardo y Joaquín Chaparro convirtieron para los locales.
Unión dejó atrás la derrota del estreno y cosechó su primer triunfo en el certamen. El Azul remontó el resultado y superó, como visitante, 2 a 1 a Marquesado. Ignacio González puso en ventaja a los del Far West y Unión lo dio vuelta con goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros.
Alianza y Desamparados repartieron puntos en el partido destacado del domingo e igualaron 1 a 1 en Santa Lucía. Juan Schiany puso en ventaja al Lechuzo y Juan Villalobo lo empató cerca del final.
La fecha había comenzado el sábado con el triunfo de Colón 1 a 0 sobre Peñaflor con gol de Michel García. El Merengue quedó como único líder de la zona 10.