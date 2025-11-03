Así quedaron las posiciones del Torneo Regional Amateur

Unión dejó atrás la derrota del estreno y cosechó su primer triunfo en el certamen. El Azul remontó el resultado y superó, como visitante, 2 a 1 a Marquesado. Ignacio González puso en ventaja a los del Far West y Unión lo dio vuelta con goles de Santiago Ceballos y Luciano Riveros.

Alianza y Desamparados repartieron puntos en el partido destacado del domingo e igualaron 1 a 1 en Santa Lucía. Juan Schiany puso en ventaja al Lechuzo y Juan Villalobo lo empató cerca del final.

La fecha había comenzado el sábado con el triunfo de Colón 1 a 0 sobre Peñaflor con gol de Michel García. El Merengue quedó como único líder de la zona 10.

Torneo Regional Amateur - fecha 3:

Paso de los Andes vs. Gral. Sarmiento

Gral. Belgrano vs. Árbol Verde

Atenas vs. Marquesado

Peñaflor vs. Desamparados

Colón Jr. vs. Alianza

Torneo Regional Amateur - posiciones: