Así llegan Boca y River al superclásico del domingo

En lo que respecta al plano internacional, el club de Núñez disputa la Cosa Sudamericana, donde donde marcha primero en el Grupo H con cuatro puntos, después del discreto empate en su debut frente a Blooming en Bolivia y el triunfo 1-0 sobre Carabobo de Venezuela con mayoría de suplentes.

Boca, por su parte, pudo salir del camino de la irregularidad y su director técnico, Claudio Úbeda, parece haber encontrado cierta estabilidad después de unos meses turbulentos.

El “Xeneize” llegará al Superclásico con un invicto de 12 partidos, que había comenzado con ciertas críticas debido a la gran cantidad de empates, aunque en las últimas semanas mejoró su imagen ya que ganó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones.

Esto les permite ubicarse cuartos en la Zona A del Torneo Apertura con 21 puntos, a solo cuatro del líder que es Vélez. Como si esto fuera poco, tuvieron un inmejorable inicio en la Copa Libertadores, producto de los muy buenos triunfos por 2-1 como visitante ante la Universidad Católica de Chile y la goleada 3-0 a Barcelona de Ecuador en “La Bombonera”.