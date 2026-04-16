Se juega la final de la Copa de Campeones de fútbol en San Juan

Hemos logrado en su principio unir al interior profundo y hoy unir a toda la provincia; por eso esta institución que nació de la mano del Consejo Federal, del presidente Claudio Tapia, del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, vino a unir al fútbol sanjuanino, en todo sentido. Y tenemos que decir que hoy ya no es más llamada la Federación del Interior. La Federación Sanjuanina del Fútbol es la institución mayor que tiene la provincia de San Juan en esta actividad.

A través del aporte de los clubes de fútbol, más el aporte que ha hecho la Secretaría, logramos un premio récord para nosotros que es el que se va a entregar el día sábado, estamos hablando de once millones de pesos que incluso va a abarcar a los jugadores más destacados pues se va a hacer un premio personal de 250 mil pesos al mejor arquero del torneo, al mejor jugador del campeonato, al mejor director técnico y al goleador del torneo.

Agradecer al presidente del Club Atlético Trinidad, a su presidente y felicitarlo públicamente por el nuevo rol que tiene dentro del área de Deporte, un hombre que ha sabido transpirar la camiseta, que conoce de Copa de Campeones, que hoy lo tiene en la ciudad capital trabajando y que es un gran animador y apoya todas estas actividades que hacemos en la provincia.

El mayor de los éxitos a los dos clubes que han trabajado mucho para llegar a esta instancia. Desde muy temprano vamos a estar trabajando en el estadio. Estamos en la cuenta regresiva, ya están los cuatro árbitros designados, gracias al Consejo Federal que nos habilitó a los árbitros nacionales para que estén este día sábado en cancha de Trinidad”.

Pablo Tabachnik, secretario de Deporte : “Felicitar a los clubes que van a llegar a esta gran final de la Copa de Campeones en su edición 59 que en esta oportunidad ha alcanzado 15 departamentos, así que felicitarlos por el gran trabajo por unir al fútbol, por hacer de este deporte que todo el mundo dice y que es el deporte más lindo del mundo, se pueda jugar en todas las canchas de nuestra hermosa provincia.

Es el deseo del gobernador Marcelo Orrego que el deporte esté representado en cada uno de los departamentos, en cada una de las canchas, en cada una de las instituciones, por el valor fundamental que le aporta el deporte a nuestra sociedad, por el valor que le aportan nuestras queridas instituciones y en ello hacer un reconocimiento público a todos los dirigentes deportivos de todas las instituciones a lo largo de la provincia por el gran trabajo que hacen, no solo en presentar a los equipos, en este caso, más profesionales o más destacados de su departamento, sino por la gran labor social y que es el hecho más importante que nos convoca a trabajar por el deporte día a día.

Agradecer al Club Atlético Trinidad que va a ser la sede de la final entre un club de Los Berros y uno de Albardón, así que éxitos, que cada uno dé el máximo, como siempre se dice en el deporte, que cuando lleguemos a nuestras casas, independientemente del resultado, estemos orgullosos del proceso, del apoyo, de todo lo que lleva detrás de un deportista que compite en una final, el apoyo familiar, el apoyo de los dirigentes, de la comunidad deportiva. Me parece que hay que resaltarlo y también contarles que en esta Copa de Campeones ha existido un fuerte apoyo de la gestión del gobernador Marcelo Orrego hacia la Federación Sanjuanina de Fútbol, no sólo con el aporte económico que ha sido entregado la semana pasada a cada uno de los clubes participantes sino que se han entregado 56 juegos de camisetas para cada uno de los clubes.

Esto es una pequeña muestra de la importancia que tiene para la gestión del gobernador el fútbol del interior, las instituciones intermedias, que es ahí donde realmente hacemos el trabajo importante, donde podemos llegar dentro del tejido social con los valores positivos que aporta el deporte.

Uno de los dos va a resultar ganador, ganador del premio, de premios individuales, pero que se lleven una gran alegría por el proceso, una gran satisfacción y que le den alegría obviamente a toda la gente que los apoya día a día. Invitar a todos los simpatizantes y amantes del fútbol a que contribuyamos con nuestra entrada en esta gran final de la Copa de Campeones el domingo”.

Manuel Castillo, capitán de Paso de los Andes, de Albardón : “La verdad que las finales con la semana previa a las finales son muy lindas porque se trabaja de distintas maneras. Sabés que tenés que pelear un puesto y tratar de siempre mejorar los últimos detalles para que la final sea perfecta o al menos en su plenitud y tratar de hacer un buen partido sobre todas las cosas, en el tema de la concentración. Sabemos que en el interior se vive mucho la Copa de Campeones, que es algo muy prestigioso para el interior y tratamos de darle esa importancia.

Será un partido duro, sabemos que el rival es difícil de enfrentar por ser una final únicamente, pero después sabemos que todas las finales son aguerridas que el rival también tiene sus herramientas, sus condiciones por algo está acá y obviamente que no le faltaremos el respeto y trataremos de hacer lo mejor posible para que tengamos un resultado positivo”.

Gabriel Espinoza, capitán del Club Defensores de Boca, de Los Berros : “Se vive algo muy lindo esta semana, después del domingo que se logró algo que veníamos buscando en todo el torneo, de llegar a la final. Ahora que estamos, es linda esta final, es lindo llegar a trabajar, se ve diferente, es partido único, hay presión, hay confianza; se junta todo y nosotros estamos muy ilusionados, muy concentrados.

La gente de los Berros está muy ilusionada también con nosotros, como venimos trabajando; estamos poniendo de todo esta semana para poder enfrentar de la mejor manera para definir en los 90 minutos o habrá penales. Esperemos que sea un lindo partido, tenemos enfrente un rival bien trabajado, bien ordenadito, así que ellos están bien preparados al igual que nosotros”.

Recordar que para esta edición de la Copa de Campeones 2026 se realizó la entrega de indumentaria deportiva para 32 equipos de Primera y 24 conjuntos de las categorías Sub 13 y Sub 15, a quienes también se les otorgo ayuda económica por parte del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En el torneo participaron equipos de Calingasta, Ullum, 25 de Mayo, Pocito, San Martín, Santa Lucía, Caucete, Sarmiento, Iglesia, Albardón, Angaco, Rawson, Chimbas, Jáchal y Valle Fértil.

La Copa de Campeones es organizada Federación Sanjuanina de Futbol, con el firme apoyo del Gobierno de San Juan y permite al campeón obtener una plaza en el Torneo Regional Federal Amateur 2026-2027.

Valor de entradas :

Platea $10.000

Popular $8.000

Los Niños Mayores de 11 Años deberán abonar entrada. La popular y platea Sur serán para el público de Defensores de Boca, mientras que la tribuna popular y platea Norte serán ocupada por la parcialidad de Paso de los Andes.