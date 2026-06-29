Crueldad animal: atropelló a una perrita, la dejó en shock y huyó

Un diagnóstico complejo y pronóstico reservado
La mascota fue recibida de urgencia por una veterinaria, quien montó un exhaustivo operativo clínico para estabilizarla y mantenerla consciente. Los primeros estudios revelaron que Floppy presenta una fractura en la zona trasera (resta confirmar mediante radiografías si compromete el sacro o la cadera) y un peligroso coágulo en la vejiga, lo que mantiene en alerta a los profesionales ante el inminente riesgo de que el órgano pueda reventarse.
La perrita quedó internada recibiendo suero, asistencia térmica para elevar su temperatura y medicación analgésica compleja. Asimismo, se planificó una intervención por parte del cirujano de turno para realizar la sutura de la piel rajada producto del arrastre, mientras se le continúan practicando estudios de alta complejidad para evaluar su evolución interna, la cual puede cambiar en cuestión de minutos.
Cómo colaborar para salvar a Floppy
Debido a que los costos de internación, cirugías, medicamentos y estudios radiológicos son sumamente elevados, desde Patitas sin Hogar apelaron a la histórica solidaridad de los sanjuaninos para afrontar los gastos de la veterinaria. Quienes deseen y puedan colaborar con la causa, pueden realizar sus donaciones a través de los siguientes canales oficiales:
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MERCADO PAGO:
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Celular: 2644692550
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ALIAS: GRASSO.EDUARDO
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CUENTA BANCARIA (Banco Galicia):
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Titular: Eduardo Grasso
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CBU: 0070112530004192355204
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ALIAS: PRIMO.ARABE.COMICO
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ALCANCÍA FÍSICA:
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Se puede aportar directamente en la urna de la Veterinaria Buena Pata, ubicada en calle Comandante Cabot 2038 (Oeste), departamento Rivadavia.