Crueldad animal: atropelló a una perrita, la dejó en shock y huyó

El hecho fue visibilizado a través de la página rescatista Patitas sin Hogar, quienes recibieron el desesperado pedido de auxilio desde una zona residencial tranquila y con poco tráfico. La rápida reacción de las voluntarias fue vital para que el desenlace no fuera inmediato. "Fuimos de inmediato a buscarla porque en situaciones de emergencia como esta, cada minuto es clave. No hay que perder tiempo pidiendo dinero o dando vueltas; hay que actuar para salvar una vida y luego se pide colaboración", expresaron desde la organización.

Pese a que pasó menos de una hora entre el impacto y el momento en que recibió atención médica profesional, la gravedad de las heridas ya había hecho mella en su pequeño cuerpo: Floppy ingresó a la consulta en un severo cuadro de shock, con principio de hipotermia —su temperatura corporal era de apenas 36°— y con signos de tejido blando necrosado.