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Crueldad animal: atropelló a una perrita, la dejó en shock y huyó

Ocurrió en una calle tranquila y a plena luz del día. La organización "Patitas sin Hogar" rescató a "Floppy", quien se encuentra internada en estado crítico con hipotermia, fracturas y compromiso en su vejiga.

Un nuevo y repudiable caso de abandono y crueldad animal conmueve a los vecinos del departamento Santa Lucía. Una perrita de 10 años, llamada Floppy, pelea por su vida en una clínica veterinaria tras haber sido violentamente embestida por una camioneta blanca cuyo conductor, lejos de frenar para asistirla, se dio a la fuga dejándola gravemente herida sobre el asfalto.

El hecho fue visibilizado a través de la página rescatista Patitas sin Hogar, quienes recibieron el desesperado pedido de auxilio desde una zona residencial tranquila y con poco tráfico. La rápida reacción de las voluntarias fue vital para que el desenlace no fuera inmediato. "Fuimos de inmediato a buscarla porque en situaciones de emergencia como esta, cada minuto es clave. No hay que perder tiempo pidiendo dinero o dando vueltas; hay que actuar para salvar una vida y luego se pide colaboración", expresaron desde la organización.

Pese a que pasó menos de una hora entre el impacto y el momento en que recibió atención médica profesional, la gravedad de las heridas ya había hecho mella en su pequeño cuerpo: Floppy ingresó a la consulta en un severo cuadro de shock, con principio de hipotermia —su temperatura corporal era de apenas 36°— y con signos de tejido blando necrosado.

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Un diagnóstico complejo y pronóstico reservado

La mascota fue recibida de urgencia por una veterinaria, quien montó un exhaustivo operativo clínico para estabilizarla y mantenerla consciente. Los primeros estudios revelaron que Floppy presenta una fractura en la zona trasera (resta confirmar mediante radiografías si compromete el sacro o la cadera) y un peligroso coágulo en la vejiga, lo que mantiene en alerta a los profesionales ante el inminente riesgo de que el órgano pueda reventarse.

La perrita quedó internada recibiendo suero, asistencia térmica para elevar su temperatura y medicación analgésica compleja. Asimismo, se planificó una intervención por parte del cirujano de turno para realizar la sutura de la piel rajada producto del arrastre, mientras se le continúan practicando estudios de alta complejidad para evaluar su evolución interna, la cual puede cambiar en cuestión de minutos.

Cómo colaborar para salvar a Floppy

Debido a que los costos de internación, cirugías, medicamentos y estudios radiológicos son sumamente elevados, desde Patitas sin Hogar apelaron a la histórica solidaridad de los sanjuaninos para afrontar los gastos de la veterinaria. Quienes deseen y puedan colaborar con la causa, pueden realizar sus donaciones a través de los siguientes canales oficiales:

  • MERCADO PAGO:

  • Celular: 2644692550

  • ALIAS: GRASSO.EDUARDO

  • CUENTA BANCARIA (Banco Galicia):

  • Titular: Eduardo Grasso

  • CBU: 0070112530004192355204

  • ALIAS: PRIMO.ARABE.COMICO

  • ALCANCÍA FÍSICA:

  • Se puede aportar directamente en la urna de la Veterinaria Buena Pata, ubicada en calle Comandante Cabot 2038 (Oeste), departamento Rivadavia.

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