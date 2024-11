Ariel Holan es el nuevo director técnico de Rosario Central

Su último paso fue en Barcelona de Guayaquil (Ecuador), donde acordó su salida de común acuerdo con la dirigencia por malos resultados: allí dirigió 22 partidos (10 victorias, cuatro empates y ocho derrotas). Antes había estado dos veces en Universidad Católica (Chile), Santos (Brasil) y León (México).

El recuerdo de Holan en Independiente

Su llegada al Rojo se dio tras un interesante paso por Defensa y Justicia, donde debutó como entrenador tras ser ayudante y luego de su llegada desde el hockey. Las conquistas de la Copa Sudamericana y la Suruga Bank generaron una identificación muy fuerte por parte de los hinchas.

Sin embargo, al año siguiente las cosas no salieron como se esperaban y la contratación de varios refuerzos que no funcionaron no solo provocaron su salida sino que también quebraron la relación con parte de los simpatizantes. Es que a la institución le quedaron grandes deudas por aquellas incorporaciones.