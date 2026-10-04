La Selección Argentina Sub19 de hockey sobre patines debutó en el Mundial de Paraguay 2026, World Skate Games, con una brillante victoria ante Suiza. El equipo albiceleste derrotó con un contundente 7-3 a Suiza en el partido de la Fecha 1 del Grupo A.
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Argentina Sub19 derrotó 7-3 a Suiza en el debut del Mundial 2026
Con goles de Romero, Alonzo, Funes, Espinoza, Morales y Sottano, Argentina Sub19 tuvo un brillante debut en el Mundial de hockey sobre patines en Paraguay.