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Argentina Sub19 derrotó 7-3 a Suiza en el debut del Mundial 2026

Con goles de Romero, Alonzo, Funes, Espinoza, Morales y Sottano, Argentina Sub19 tuvo un brillante debut en el Mundial de hockey sobre patines en Paraguay.

La Selección Argentina Sub19 de hockey sobre patines debutó en el Mundial de Paraguay 2026, World Skate Games, con una brillante victoria ante Suiza. El equipo albiceleste derrotó con un contundente 7-3 a Suiza en el partido de la Fecha 1 del Grupo A.

Los goles argentinos fueron de Bautista Romero (2), Nicolás Alonzo, Valentín Funes, Alejo Espinoza, Joaquín Morales, Lucas Sottano.

Mientras que Lirón Krauss (2) y Sven Schenk convirtieron para Suiza.

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El próximo partido de la Sub19 será ante España, este lunes, a partir de las 20 (hora Argentina), por la Fecha 2 del Grupo A.

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