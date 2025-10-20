Producción recorrerá la provincia llevando información sobre líneas de financiamiento

Esta metodología por etapas permite una gestión más eficiente del personal y los recursos logísticos, asegura la cobertura territorial completa y refuerza la presencia institucional en espacios de referencia para la comunidad.
Para garantizar la participación de los departamentos más alejados, como Valle Fértil y Calingasta, se utilizarán aulas híbridas, combinando la presencialidad con la transmisión virtual.
Cronograma de actividades
Etapa 1: Miércoles 22 de octubre – 9:30 h
Casa de la Cultura de Santa Lucía
Departamentos: Caucete, 9 de Julio, San Martín, Angaco, Santa Lucía y 25 de Mayo.
Etapa 2: Miércoles 29 de octubre – 9:30 h
Salón Cultural Dalmira Suizer, Jáchal
Departamentos: Jáchal e Iglesia.
Etapa 3: Viernes 31 de octubre – 18:30 h
Municipalidad de Rivadavia
Departamentos: Rivadavia, Ullúm, Zonda, Calingasta y Valle Fértil.
Etapa 4: Miércoles 5 de noviembre – 9:30 h
Asociación de Chacareros de Pocito
Departamentos: Pocito y Rawson.
Etapa 5: Viernes 7 de noviembre – 9:30 h
San Juan Capital
Departamentos: Capital, Albardón y Chimbas.
Como parte de la política de cercanía y fortalecimiento institucional, se encuentra disponible un Mapa Interactivo de Microcréditos, que reúne los otorgados durante 2024 y el primer semestre de 2025. Esta herramienta digital permite visualizar la distribución territorial de los créditos y acceder a los datos de cada beneficiario, fortaleciendo la confianza y la rendición de cuentas.
Para más información consultar las líneas aqui: Catálogo