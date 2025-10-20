Producción recorrerá la provincia llevando información sobre líneas de financiamiento

Esta metodología por etapas permite una gestión más eficiente del personal y los recursos logísticos, asegura la cobertura territorial completa y refuerza la presencia institucional en espacios de referencia para la comunidad.

Para garantizar la participación de los departamentos más alejados, como Valle Fértil y Calingasta, se utilizarán aulas híbridas, combinando la presencialidad con la transmisión virtual.

Cronograma de actividades

Etapa 1: Miércoles 22 de octubre – 9:30 h

Casa de la Cultura de Santa Lucía

Departamentos: Caucete, 9 de Julio, San Martín, Angaco, Santa Lucía y 25 de Mayo.

Etapa 2: Miércoles 29 de octubre – 9:30 h

Salón Cultural Dalmira Suizer, Jáchal

Departamentos: Jáchal e Iglesia.

Etapa 3: Viernes 31 de octubre – 18:30 h

Municipalidad de Rivadavia

Departamentos: Rivadavia, Ullúm, Zonda, Calingasta y Valle Fértil.

Etapa 4: Miércoles 5 de noviembre – 9:30 h

Asociación de Chacareros de Pocito

Departamentos: Pocito y Rawson.

Etapa 5: Viernes 7 de noviembre – 9:30 h

San Juan Capital

Departamentos: Capital, Albardón y Chimbas.

Como parte de la política de cercanía y fortalecimiento institucional, se encuentra disponible un Mapa Interactivo de Microcréditos, que reúne los otorgados durante 2024 y el primer semestre de 2025. Esta herramienta digital permite visualizar la distribución territorial de los créditos y acceder a los datos de cada beneficiario, fortaleciendo la confianza y la rendición de cuentas.

Para más información consultar las líneas aqui: Catálogo