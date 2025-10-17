Argentina subió al segundo lugar del ranking de la FIFA

Otro cambio importante entre las diez primeras lo protagoniza Alemania (10ª, +2), que regresa al top 10 a costa de Croacia (11ª, -2), que se dejó dos puntos en uno de sus recientes partidos en su lucha por clasificarse para la cita de este próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos. Por otro lado, Países Bajos (6ª, +1) aprovecha el tropiezo de Brasil (7ª, -1) en su amistoso ante Japón para superarla en la clasificación.

ranking fifa

Hungría (37ª, +4), Escocia (38ª, +5), Nigeria (41ª, +4) y Rumanía (47ª, +4) son las selecciones que destacan entre las que han logrado mejorar su clasificación dentro de las 50 mejores.

Aun así, los mayores avances se encuentran fuera del top 50. Níger (108ª, +9), Lesoto (144ª, +9) e Islas Feroe (127ª, +9) han subido nueve puestos. La selección europea lo logra tras vencer en sus recientes partidos de la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™, uno de ellos ante Chequia (44ª, -5), que les otorgó una considerable suma de puntos.

En esta última actualización también destacan Kosovo (84ª, +7), que alcanza un récord histórico, Siria (86ª, +6) y Liberia (138ª, +6), mientras que en la cara opuesta están Grecia (48ª, -8) y Suecia (40ª, -8), que bajan ocho puestos tras perder sus últimos clasificatorios para la Copa Mundial.

La clasificación completa se puede consultar aquí