Hasta $10 mil de ahorro por mes en el transporte público pagando con débito

El beneficio aplica a los usuarios de la RedTulum que abonen su pasaje con Visa Débito a través del celular. Los reintegros alcanzan el 100% del valor del boleto.

El Ministerio de Gobierno informó que los usuarios del transporte público de la RedTulum podrán acceder a un reintegro del 100% del valor del pasaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta, al abonar los boletos utilizando tarjeta Visa Débito desde el celular.

La medida busca incentivar el uso de medios de pago digitales y aliviar el gasto mensual de quienes utilizan el transporte público.

Para acceder al beneficio, es necesario que el celular cuente con tecnología NFC y que el pago se realice a través de una billetera virtual asociada a la tarjeta Visa Débito. Entre las aplicaciones habilitadas se encuentran Apple Pay (para iOS) y, en Android, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP.

El reintegro se acreditará de forma automática en la cuenta del usuario dentro de los 20 a 30 días hábiles posteriores al pago, dependiendo de la entidad bancaria o billetera digital utilizada.

El beneficio se aplica exclusivamente a tarjetas Visa Débito emitidas en el país, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. No será válido para pagos con la tarjeta física ni para operaciones mediante código QR.

