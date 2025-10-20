El Ministerio de Gobierno informó que los usuarios del transporte público de la RedTulum podrán acceder a un reintegro del 100% del valor del pasaje, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta, al abonar los boletos utilizando tarjeta Visa Débito desde el celular.
Hasta $10 mil de ahorro por mes en el transporte público pagando con débito
El beneficio aplica a los usuarios de la RedTulum que abonen su pasaje con Visa Débito a través del celular. Los reintegros alcanzan el 100% del valor del boleto.