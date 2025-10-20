Hasta $10 mil de ahorro por mes en el transporte público pagando con débito

La medida busca incentivar el uso de medios de pago digitales y aliviar el gasto mensual de quienes utilizan el transporte público.

Para acceder al beneficio, es necesario que el celular cuente con tecnología NFC y que el pago se realice a través de una billetera virtual asociada a la tarjeta Visa Débito. Entre las aplicaciones habilitadas se encuentran Apple Pay (para iOS) y, en Android, Google Pay, MODO Contactless, App Galicia, App BBVA, Personal Pay y BUEPP.