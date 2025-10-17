El cierre de la semana cambiaria en Argentina mantuvo la tensión en el mercado. Pese a la intervención del Tesoro de Estados Unidos, la demanda por la compra de dólares no cedió y el billete norteamericano volvió a escalar tanto en su cotización oficial como en el mercado paralelo.
Fuerte demanda y tensión cambiaria: el dólar blue trepó en San Juan
El dólar cerró la semana con nuevas subas en San Juan y en la City porteña. En la provincia, el blue llegó a $1.520, mientras que el oficial trepó a $1.475 pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.