Fuerte demanda y tensión cambiaria: el dólar blue trepó en San Juan

En San Juan, el dólar blue registró un nuevo incremento y cerró a $1.520 para la venta y $1.420 para la compra, con una suba de $20 respecto al jueves. La presión cambiaria se sintió también en la City porteña, donde el blue avanzó 1,70%, ubicándose en $1.485 para la venta y $1.465 para la compra.

El movimiento más marcado se observó en el dólar oficial que opera el Banco Nación, que experimentó un aumento de $50, equivalente a una suba del 3,50%, para quedar en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra.