Fuerte demanda y tensión cambiaria: el dólar blue trepó en San Juan

El dólar cerró la semana con nuevas subas en San Juan y en la City porteña. En la provincia, el blue llegó a $1.520, mientras que el oficial trepó a $1.475 pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.

El cierre de la semana cambiaria en Argentina mantuvo la tensión en el mercado. Pese a la intervención del Tesoro de Estados Unidos, la demanda por la compra de dólares no cedió y el billete norteamericano volvió a escalar tanto en su cotización oficial como en el mercado paralelo.

En San Juan, el dólar blue registró un nuevo incremento y cerró a $1.520 para la venta y $1.420 para la compra, con una suba de $20 respecto al jueves. La presión cambiaria se sintió también en la City porteña, donde el blue avanzó 1,70%, ubicándose en $1.485 para la venta y $1.465 para la compra.

El movimiento más marcado se observó en el dólar oficial que opera el Banco Nación, que experimentó un aumento de $50, equivalente a una suba del 3,50%, para quedar en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra.

Por su parte, el dólar tarjeta, que aplica para consumos en el exterior, finalizó la jornada en $1.917,50.

