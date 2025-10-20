En declaraciones que generaron un sismo político y económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo. Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una descripción brutalmente cruda sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo".
Estados Unidos considera comprar carne nuevamente en Argentina
Según trascendió el presidente de Estados Unidos habría expresado que en Argentina "están muriendo" y que por ello analiza ayudar comprando carne. Estas expresiónes han generado polémica.