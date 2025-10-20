"
Más seguridad para los vecinos: el barrio San Martín tendrá su propio puesto policial

La Municipalidad de la Ciudad informó que este lunes 20 de octubre se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la Provincia y el Consorcio del Barrio San Martín.

El acuerdo tiene como objetivo establecer un nuevo puesto policial en la zona, reforzando la presencia de seguridad y el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y los vecinos.

El acto se desarrollará en calle Catamarca 1170 norte, estacionamiento sector 1, ubicado por el lateral de Circunvalación Oeste entre Catamarca y Mendoza, Capital.

Participarán de la firma la intendenta de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, el secretario de Seguridad, Dr. Enrique Delgado, el presidente del Concejo Deliberante, abogado Elio Martín Vargas, y autoridades del consorcio del complejo habitacional.

