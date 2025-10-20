Más seguridad para los vecinos: el barrio San Martín tendrá su propio puesto policial

El acto se desarrollará en calle Catamarca 1170 norte, estacionamiento sector 1, ubicado por el lateral de Circunvalación Oeste entre Catamarca y Mendoza, Capital.

Participarán de la firma la intendenta de la Ciudad de San Juan, Dra. Susana Laciar, el secretario de Seguridad, Dr. Enrique Delgado, el presidente del Concejo Deliberante, abogado Elio Martín Vargas, y autoridades del consorcio del complejo habitacional.