El acuerdo tiene como objetivo establecer un nuevo puesto policial en la zona, reforzando la presencia de seguridad y el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y los vecinos.
Más seguridad para los vecinos: el barrio San Martín tendrá su propio puesto policial
La Municipalidad de la Ciudad informó que este lunes 20 de octubre se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la Provincia y el Consorcio del Barrio San Martín.