Argentina pasó por primera vez a cuartos de final de la United Cup

La actuación del plantel integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo quedó a la espera de lo que ocurriera en el cruce entre Francia e Italia, clave para definir a los mejores segundos.

El desenlace fue favorable: Arthur Rinderknech protagonizó una remontada épica ante Flavio Cobolli, al imponerse por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5 tras salvar dos match points. Ese triunfo francés impidió que Italia lograra un 3-0 que hubiese dejado fuera a la Argentina, sellando así el pasaje albiceleste a cuartos como el mejor segundo de Perth.

De esta manera, Argentina rompió una barrera histórica luego de haber quedado tercera en su grupo en las ediciones 2023 y 2025, mientras que en 2024 no había participado del torneo.

El próximo desafío será ante Suiza, que finalizó primera en su grupo con triunfos frente a Italia y Francia y apenas cedió un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como principales figuras a Stan Wawrinka y Belinda Bencic.

Con Estados Unidos enfrentando a Grecia y Australia aguardando al ganador del Grupo F, Argentina ya se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo. Pase lo que pase, la clasificación a cuartos marca un antes y un después para el equipo nacional en la United Cup, que ahora buscará prolongar su sueño en suelo australiano.