La Fórmula 1 confirmó su calendario 2027 con 10 sprint

En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano Atlántico para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.

La actividad se retomará cinco semanas después, con los Grandes Premios de Italia y España, para luego llegar a Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Por otra parte, se disputarán 10 sprints, que tienen un tercio de duración con respecto a las carreras comunes y que reparten puntos para los ocho mejores. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Calendario 2027 de la Fórmula 1

Bahréin: 14 de marzo *

Arabia Saudita: 21 de marzo

Australia: 4 de abril *

Japón: 11 de abril *

China: 18 de abril

Miami: 2 de mayo

Canadá: 23 de mayo *

Mónaco: 6 de junio *

Portugal: 20 de junio

Gran Bretaña: 4 de julio *

Austria: 11 de julio

Bélgica: 25 de julio

Hungría: 1° de agosto

Italia: 5 de septiembre *

España: 12 de septiembre

Azerbaiyán: 26 de septiembre

Turquía: 3 de octubre

Singapur: 10 de octubre

Estados Unidos: 24 de octubre

México: 31 de octubre

Brasil: 7 de noviembre *

Las Vegas: 20 de noviembre

Qatar: 5 de diciembre *

Abu Dhabi: 12 de diciembre*

*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint