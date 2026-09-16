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La Fórmula 1 confirmó su calendario 2027 con 10 sprint

La Fórmula 1 anunció que en 2027 iniciará su temporada en Medio Oriente y habrá 10 carreras Sprint en el año. Colapinto continuará arriba del Alpine.

La Fórmula 1 confirmó su calendario para la temporada 2027, en la que volverá a decir presente el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine).

A diferencia de lo que ocurrió en 2025 y 2026, la temporada no comenzará en Australia, sino que lo hará en Medio Oriente. Primero se llevará a cabo el Gran Premio de Bahréin el 14 de marzo y una semana después la categoría reina del automovilismo se mudará a Arabia Saudita.

La actividad continuará el primer fin de semana de marzo, esta vez sí en Australia, mientras que las siguientes fechas serán el 11 de abril en Japón y el 18 del mismo mes en China.

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En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano Atlántico para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.

La actividad se retomará cinco semanas después, con los Grandes Premios de Italia y España, para luego llegar a Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Por otra parte, se disputarán 10 sprints, que tienen un tercio de duración con respecto a las carreras comunes y que reparten puntos para los ocho mejores. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Calendario 2027 de la Fórmula 1

  • Bahréin: 14 de marzo*
  • Arabia Saudita: 21 de marzo
  • Australia: 4 de abril*
  • Japón: 11 de abril*
  • China: 18 de abril
  • Miami: 2 de mayo
  • Canadá: 23 de mayo*
  • Mónaco: 6 de junio*
  • Portugal: 20 de junio
  • Gran Bretaña: 4 de julio*
  • Austria: 11 de julio
  • Bélgica: 25 de julio
  • Hungría: 1° de agosto
  • Italia: 5 de septiembre*
  • España: 12 de septiembre
  • Azerbaiyán: 26 de septiembre
  • Turquía: 3 de octubre
  • Singapur: 10 de octubre
  • Estados Unidos: 24 de octubre
  • México: 31 de octubre
  • Brasil: 7 de noviembre*
  • Las Vegas: 20 de noviembre
  • Qatar: 5 de diciembre*
  • Abu Dhabi: 12 de diciembre*

*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint

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