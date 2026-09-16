La Fórmula 1 confirmó su calendario 2027 con 10 sprint

En mayo la Fórmula 1 irá a Norteamérica para los Grandes Premios de Miami y Canadá, para luego cruzar el Océano Atlántico para la gira europea, que contará con los GP de Mónaco, Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría antes del parón por el verano europeo.
La actividad se retomará cinco semanas después, con los Grandes Premios de Italia y España, para luego llegar a Azerbaiyán, Turquía, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Finalmente, la temporada 2027 de la Fórmula 1 concluirá con las últimas tres fechas que se disputarán en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Por otra parte, se disputarán 10 sprints, que tienen un tercio de duración con respecto a las carreras comunes y que reparten puntos para los ocho mejores. Estas se llevarán a cabo en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Calendario 2027 de la Fórmula 1
- Bahréin: 14 de marzo*
- Arabia Saudita: 21 de marzo
- Australia: 4 de abril*
- Japón: 11 de abril*
- China: 18 de abril
- Miami: 2 de mayo
- Canadá: 23 de mayo*
- Mónaco: 6 de junio*
- Portugal: 20 de junio
- Gran Bretaña: 4 de julio*
- Austria: 11 de julio
- Bélgica: 25 de julio
- Hungría: 1° de agosto
- Italia: 5 de septiembre*
- España: 12 de septiembre
- Azerbaiyán: 26 de septiembre
- Turquía: 3 de octubre
- Singapur: 10 de octubre
- Estados Unidos: 24 de octubre
- México: 31 de octubre
- Brasil: 7 de noviembre*
- Las Vegas: 20 de noviembre
- Qatar: 5 de diciembre*
- Abu Dhabi: 12 de diciembre*
*Aquellas fechas del campeonato que cuentan con carrera sprint