Argentina empata con Cabo Verde 1-1 en un partido dividido

¡GOL DE ARGENTINA! Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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Argentina salió bien plantada adelante para intentar asfixiar a Cabo Verde y forzarlo a cometer errores. Así, para los diez minutos, la Albiceleste dominaba la pelota pero le faltaba la puntada final para llegar a meter peligro en el arco del viral arquero Vozinha.

Llegando al cuarto de hora, la selección tuvo la primera chance. Tras un rápido avance por la izquierda, Almada le dejó la pelota a Messi, que se acomodó y sacó un zurdazo cruzado que se fue cerca del palo. Luego, el astro tuvo un tiro libre a metros del área, intentó sorprender a Vozinha pero el arquero le contuvo el tiro.

La Selección argentina disputa su compromiso ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos, instancia en la que Egipto aguarda por el vencedor de la llave.

Con Lionel Messi como capitán y principal referencia ofensiva, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca imponer condiciones desde el inicio frente a un rival que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del certamen.

¿LISTO PARA HACER HISTORIA OTRA VEZ, MESSI?



El capitán de Argentina disputará su partido N° 30 en el #MundialEnDSPORTS ante Cabo Verde.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bGor0HjLcE — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

En las tribunas también se vive una verdadera fiesta. El 95% del estadio está vestido de celeste y blanco, con una amplia mayoría de hinchas argentinos que copan las gradas. Los simpatizantes de Cabo Verde ocupan apenas un pequeño sector, aportando color entre la multitud albiceleste.

Para este encuentro, Scaloni mantiene la base del equipo y dispone de Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado, Cabo Verde sale al campo con Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral y Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte y Ryan Mendes; Nuno Da Costa, bajo la conducción de Bubista.

SanJuan8.com actualiza esta cobertura con todas las incidencias del encuentro entre Argentina y Cabo Verde: las situaciones más importantes, los goles, cambios, amonestaciones y todo lo que deje el partido que define un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

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