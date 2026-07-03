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Argentina empata con Cabo Verde 1-1 en un partido dividido

El combinado albiceleste iguala ante los africanos por los 16avos de final. Egipto ya espera al ganador

Cabo Verde llegó al empate con una muy buena acción colectiva. La jugada se abrió hacia un costado, Ryan Mendes asistió con un pase entre las piernas de Facundo Medina y Deyroy Duarte definió de primera. La pelota pasó entre Lisandro Martínez y muy cerca del pie de Emiliano Martínez antes de meterse en el arco.

Después de abrir el marcador, el equipo de Lionel Scaloni juega con mayor soltura y administra la posesión. Cabo Verde encuentra cada vez más dificultades para salir desde el fondo, ya que adelantar sus líneas implicaría dejar espacios que la Argentina busca aprovechar.

Otra vez Lionel Messi. El capitán abrió el marcador para la Argentina con una definición de enorme jerarquía, luego de un preciso pase largo de Lisandro Martínez y un control magistral que dejó la pelota lista para definir ante la salida de Vozinha. Con este tanto, Messi llega a siete goles en el Mundial 2026 y amplía su récord como máximo goleador de la historia del torneo, con 20 tantos. La Argentina se impone 1-0 ante Cabo Verde.

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Argentina salió bien plantada adelante para intentar asfixiar a Cabo Verde y forzarlo a cometer errores. Así, para los diez minutos, la Albiceleste dominaba la pelota pero le faltaba la puntada final para llegar a meter peligro en el arco del viral arquero Vozinha.

Llegando al cuarto de hora, la selección tuvo la primera chance. Tras un rápido avance por la izquierda, Almada le dejó la pelota a Messi, que se acomodó y sacó un zurdazo cruzado que se fue cerca del palo. Luego, el astro tuvo un tiro libre a metros del área, intentó sorprender a Vozinha pero el arquero le contuvo el tiro.

La Selección argentina disputa su compromiso ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir la clasificación a los octavos, instancia en la que Egipto aguarda por el vencedor de la llave.

Con Lionel Messi como capitán y principal referencia ofensiva, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca imponer condiciones desde el inicio frente a un rival que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del certamen.

En las tribunas también se vive una verdadera fiesta. El 95% del estadio está vestido de celeste y blanco, con una amplia mayoría de hinchas argentinos que copan las gradas. Los simpatizantes de Cabo Verde ocupan apenas un pequeño sector, aportando color entre la multitud albiceleste.

Para este encuentro, Scaloni mantiene la base del equipo y dispone de Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Del otro lado, Cabo Verde sale al campo con Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral y Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte y Ryan Mendes; Nuno Da Costa, bajo la conducción de Bubista.

SanJuan8.com actualiza esta cobertura con todas las incidencias del encuentro entre Argentina y Cabo Verde: las situaciones más importantes, los goles, cambios, amonestaciones y todo lo que deje el partido que define un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con una cobertura especial desde Estados Unidos, transmite todos los partidos de la Selección Argentina y acerca cada detalle de la participación albiceleste a los sanjuaninos.

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