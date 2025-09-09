"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Argentina cierra las Eliminatorias ante Ecuador y sin Messi

Argentina enfrentará este martes, desde las 20, a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias. Messi y Romero no serán de la partida.

En el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador recibe este martes a la Selección Argentina.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado y busca una victoria para finalizar como escolta. El equipo argentino de Lionel Scaloni ya tiene el primer puesto asegurado.

Te puede interesar...

lionel scaloni.jpg

Ecuador vs Argentina, probables formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Argentina - Brasil - silencio.png

Cómo ver en vivo Ecuador vs Argentina

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe.

Temas

Te puede interesar