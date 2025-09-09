iPhone 17, iPhone Air: cuándo llegan a la Argentina y cuánto costarán

La nueva línea tiene funciones de IA, como como traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes, y tendrá hasta 8 horas más de duración de batería, respecto al anterior.

La compañía anunció los precios locales estimados para los cuatro modelos, que arrancan desde $1.799.990. El lanzamiento local incluirá los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con los chips A19 y A19 Pro.

image

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina

MacStation informó los precios estimados de lanzamiento para los modelos base (sin impuestos incluidos), que se ubicarán en los siguientes valores:

iPhone 17: Desde $1.799.990

iPhone Air: Desde $1.999.990

iPhone 17 Pro: Desde $2.299.990

iPhone 17 Pro Max: Desde $2.699.990

Si se toma como ejemplo el iPhone 17, comprarlo con tarjeta en EEUU (y pagar el resumen en pesos a dólar tarjeta) costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local, que paga los impuestos de importación y aranceles, pero tiene garantía local y service. Si se los paga en EEUU con dólares cash o con tarjeta y se abona el resumen con dólares en la cuenta (lo recomendado en estos casos), costaría $1,1 millones.

Desde el sector, aclararon que habrá un impacto en precio distinto si se regulariza la normativa de la baja de aranceles proyectada para enero de 2026.