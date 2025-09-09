"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > iphone

iPhone 17, iPhone Air: cuándo llegan a la Argentina y cuánto costarán

El iPhone 17 llega a la Argentina a mediados de noviembre. Precios estimados: el iPhone 17 desde $1.8M, el Air desde $2M y el Pro Max desde $2.7M.

Tras la presentación mundial de Apple, el reseller oficial MacStation confirmó cuándo llegará la nueva familia de celulares iPhone 17 a la Argentina y cuáles serán sus precios de lanzamiento. Los nuevos dispositivos estarán disponibles en las tiendas del país a partir de mediados de noviembre.

Apple presentó hoy su nuevo modelo de iPhone, esta vez la versión 17. Como siempre que Apple lanza un nuevo modelo de su “tanque” la expectativa es global y enorme: no es para menos, ya que la nueva línea de equipos incluye el primer teléfono Air de la empresa que fundó Steve Jobs.

El iPhone Air representa una ruptura con la tradición de Apple y sigue la tradición de la notebooks livianas y “finitas” de la “manzanita”. A diferencia del modelo estándar, apuesta por un diseño ultradelgado y la ligereza gracias a su estructura de titanio.Mide apenas entre 5,5 a 6 milímetros de grosor y viene con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que mejora mucho el tamaño de su antecesor, el iPhone 17 (8 mm y un display de 6,3 pulgadas). Ambas versiones ofrecen refresco de 120 Hz, pero el Air apunta a quienes buscan mayor tamaño sin renunciar a la portabilidad.

Te puede interesar...

La nueva línea tiene funciones de IA, como como traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes, y tendrá hasta 8 horas más de duración de batería, respecto al anterior.

La compañía anunció los precios locales estimados para los cuatro modelos, que arrancan desde $1.799.990. El lanzamiento local incluirá los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con los chips A19 y A19 Pro.

image

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina

MacStation informó los precios estimados de lanzamiento para los modelos base (sin impuestos incluidos), que se ubicarán en los siguientes valores:

  • iPhone 17: Desde $1.799.990
  • iPhone Air: Desde $1.999.990
  • iPhone 17 Pro: Desde $2.299.990
  • iPhone 17 Pro Max: Desde $2.699.990

Si se toma como ejemplo el iPhone 17, comprarlo con tarjeta en EEUU (y pagar el resumen en pesos a dólar tarjeta) costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local, que paga los impuestos de importación y aranceles, pero tiene garantía local y service. Si se los paga en EEUU con dólares cash o con tarjeta y se abona el resumen con dólares en la cuenta (lo recomendado en estos casos), costaría $1,1 millones.

Desde el sector, aclararon que habrá un impacto en precio distinto si se regulariza la normativa de la baja de aranceles proyectada para enero de 2026.

Temas