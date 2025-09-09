iPhone 17, iPhone Air: cuándo llegan a la Argentina y cuánto costarán

La nueva línea tiene funciones de IA, como como traducción en tiempo real y búsqueda con imágenes, y tendrá hasta 8 horas más de duración de batería, respecto al anterior.
La compañía anunció los precios locales estimados para los cuatro modelos, que arrancan desde $1.799.990. El lanzamiento local incluirá los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, todos equipados con los chips A19 y A19 Pro.
Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina
MacStation informó los precios estimados de lanzamiento para los modelos base (sin impuestos incluidos), que se ubicarán en los siguientes valores:
- iPhone 17: Desde $1.799.990
- iPhone Air: Desde $1.999.990
- iPhone 17 Pro: Desde $2.299.990
- iPhone 17 Pro Max: Desde $2.699.990
Si se toma como ejemplo el iPhone 17, comprarlo con tarjeta en EEUU (y pagar el resumen en pesos a dólar tarjeta) costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local, que paga los impuestos de importación y aranceles, pero tiene garantía local y service. Si se los paga en EEUU con dólares cash o con tarjeta y se abona el resumen con dólares en la cuenta (lo recomendado en estos casos), costaría $1,1 millones.
Desde el sector, aclararon que habrá un impacto en precio distinto si se regulariza la normativa de la baja de aranceles proyectada para enero de 2026.