Arbitro sanjuanino fue suspendido: una planilla, amonestaciones y escándalo

La investigación determinó que el árbitro no firmó las planillas en el lugar del partido, como exige el reglamento, y que faltó a su deber de responsabilidad y profesionalismo. Además, pese a ser citado a declarar, no se presentó ante el Tribunal, lo que agravó su situación.

Basándose en los artículos 268, 270 y 285 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el Tribunal resolvió anular el informe arbitral, rectificar las sanciones a los jugadores y ratificar el empate 3-3 entre ambos equipos.

La suspensión impuesta busca “preservar la transparencia y la credibilidad” dentro de las competencias organizadas por la Liga Sanjuanina de Fútbol.