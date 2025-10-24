"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > árbitro

Arbitro sanjuanino fue suspendido: una planilla, amonestaciones y escándalo

Un juez de la Liga Sanjuanina de Fútbol fue sancionado con seis meses de suspensión por llevarse la planilla a su casa y anotar hechos que no ocurrieron durante un partido de futsal.

Un árbitro sanjuanino fue suspendido por seis meses luego de protagonizar un grave hecho durante un partido de Primera B de Futsal. Según determinó el Tribunal de Penas Superior de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el juez se llevó la planilla del encuentro a su domicilio y registró en ella situaciones que no habían sucedido dentro de la cancha.

El episodio ocurrió el 13 de agosto, en el choque entre Club Minero y Villa Hipódromo, disputado en el CESAP. Testigos del encuentro —entre ellos el cronometrista, un asistente y el veedor designado— señalaron que el árbitro pidió las planillas al finalizar el partido “porque tenía apuro” y prometió completarlas más tarde.

Sin embargo, al ser entregado el informe oficial, figuraban jugadores expulsados que en realidad solo habían sido amonestados, lo que generó la inmediata intervención del Tribunal.

Te puede interesar...

La investigación determinó que el árbitro no firmó las planillas en el lugar del partido, como exige el reglamento, y que faltó a su deber de responsabilidad y profesionalismo. Además, pese a ser citado a declarar, no se presentó ante el Tribunal, lo que agravó su situación.

Basándose en los artículos 268, 270 y 285 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el Tribunal resolvió anular el informe arbitral, rectificar las sanciones a los jugadores y ratificar el empate 3-3 entre ambos equipos.

La suspensión impuesta busca “preservar la transparencia y la credibilidad” dentro de las competencias organizadas por la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Temas

Te puede interesar