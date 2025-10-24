Un árbitro sanjuanino fue suspendido por seis meses luego de protagonizar un grave hecho durante un partido de Primera B de Futsal. Según determinó el Tribunal de Penas Superior de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el juez se llevó la planilla del encuentro a su domicilio y registró en ella situaciones que no habían sucedido dentro de la cancha.
Arbitro sanjuanino fue suspendido: una planilla, amonestaciones y escándalo
Un juez de la Liga Sanjuanina de Fútbol fue sancionado con seis meses de suspensión por llevarse la planilla a su casa y anotar hechos que no ocurrieron durante un partido de futsal.