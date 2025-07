Anotá: esta es la agenda deportiva para el fin de semana

La Selección Argentina mayor de rugby masculino enfrentará a Inglaterra este sábado 12 de julio, a las 16:40 horas, en el estadio del Bicentenario. El partido será dirigido por Luc Ramos de Francia y estará en juego la Copa Visa – Banco Macro.

Ciclismo

Libres y Máster

Este sábado 12 se celebrará una fecha más del campeonato otoño/invierno de aquellas categorías. El encuentro será en el Autódromo El Zonda, en el Departamento Rivadavia, con largada prevista a las 13:00.

Centro de Educación Física N°20 – La Granja

El espacio deportivo ubicado en Santa Lucía será anfitrión de un abanico de competencias deportivas en varias disciplinas. El detalle es el siguiente:

Fútbol: el sábado 12, de 9 a 14 se jugarán partidos finales de una Liga Social.

Hockey sobre césped: el domingo 13 habrá un torneo en la modalidad seven, de la Liga Social, de 9 a 21 horas.

Karting

La tercera fecha del campeonato sanjuanino se disputará este domingo 13, en La Pista Kart, Pocito. La actividad iniciará a las 9 horas con la tanda de entrenamientos. Las carreras finales serán desde las 13:30 horas. Categorías participantes: promocional, súper 4 tiempos, rotax y máster 125 cc.

Estadio Aldo Cantoni

El estadio cubierto será anfitrión de partidos definitorios de futsal. El sábado 12, entre las 18 y 23 horas, habrá finales de la Liga Sureste de Rawson. Y el domingo 13, desde las 15 a 00 horas, se jugarán encuentros definitorios de Liga Sanjuanina de Fútbol.

Duatlón

Este viernes 11, desde el mediodía en adelante, en el predio Del Bono Beach en Ullúm se realizará una competencia en conmemoración del Día del Agente Penitenciario.

Navegación deportiva

Las bajas temperaturas en las estaciones de otoño e invierno requieren que los navegantes en espejos de agua de San Juan necesiten de recomendaciones para la navegación deportiva en la temporada invernal.

Básquetbol

Federación de Básquetbol de San Juan

El jueves 10 por la noche en Rawson se disputaron partidos finales correspondientes a los niveles 2 y 3 en rama masculina.

Nivel 2: Macabi – El Ceibo 81-72 Del Bono. El tercer juego y definitorio se disputará el domingo 13 de julio, a las 20 horas, en cancha de Del Bono.

Nivel 3: Minero 68-31 Girona. Con la victoria, Minero se consagró campeón del torneo.

Rugby

Unión de Rugby de Cuyo

Top 8 Cuyano (Copa Oro): por la segunda fecha del Torneo Clausura, Universitario recibirá en su anexo de Pocito a Los Tordos de Mendoza y el San Juan Rugby será local de Liceo en Santa Lucía. Ambos partidos se jugarán el domingo 13 a las 14 horas en Primera División.

Copa Plata: por la segunda fecha del Torneo Clausura, Jockey visitará a San Jorge en San Rafael (13 horas), Huazihul recibirá a Peumayén y Alfiles a Tacurú (ambos a las 13:30 horas). Los tres partidos se jugarán el domingo 13.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la final de los playoffs.

Domingo 13 de julio – Cancha: Trinidad, Rawson.

Cuarta División | 13 horas: Colón Junior vs. Sportivo 9 de Julio.

El ganador enfrentará a Sportivo Desamparados en la gran final.

Primera División | 16 horas: Colón Junior vs. Peñarol.

El ganador enfrentará a Unión de Villa Krause en la gran final.

Segunda División – Masculino: programación de fecha 14 del Torneo Apertura 2025.

Sábado 12

San Agustín vs. Fiorito en Centenario Olímpico.

Recabarren vs. Sp. Picón.

San Damián vs. Rawson Junior.

Villa Ibáñez vs. Huarpes.

El Globo vs. Defensores de Argentinos.

Los Pumas vs. Defensores de los Andes en López Peláez.

Domingo 13

Villa Hipódromo vs. Del Bono

Juventud Unida vs. Centenario Olímpico.

Punteto vs. Juventud Ullunera en El Globo.

Juventud Rivera vs. Libiertad Juvenil en Centenario Olímpico.

Horarios: 14:00 (Cuarta División) y 16:00 (Primera División).

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de semifinales del Torneo Apertura.

Partido 02

Viernes 11 de julio – Estadio Aldo Cantoni

21 horas: Alianza vs. Barrios de Pie.

22 horas: Huarpes vs. Sindicato Empleados de Comercio.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Primera División – Masculino: este viernes 11, a las 21:30 horas, Olimpia y Unión Vecinal de Trinidad jugarán para completar la fecha 13 del torneo. El partido de Reserva será a las 20.

Superliga Masculina 2025

Este fin de semana se jugarán partidos correspondientes a la tercera fecha de la primera ronda.

Viernes 11 – 21 horas: Andes Talleres vs. Valenciano (Zona A)

Domingo 13 – 19:30 horas: San Martín vs. Richet Zapata, Concepción vs. UVT, IMPSA vs. Altos de San Juan, Casa D’Italia vs. Lomas de Rivadavia y Olimpia vs. Hispano.

Copa Nacional 2025

Este fin de semana se jugarán partidos correspondientes a la tercera fecha de la primera ronda.

Domingo 13 – 17 horas: Murialdo vs. Bancaria, Maipú Giol vs. Atlético Argentino, Bernardino Rivadavia vs. Social, Unión VK vs. Caucetera (19:30), Huarpes vs. Sindicato Empleados de Comercio, Banco Mendoza vs. Barrio Rivadavia, Petroleros vs. Aberastain.

Superliga Femenina 2025

Este fin de semana se jugarán partidos correspondientes a la segunda fecha de la primera ronda.

Domingo 13: Maipú Giol vs. Aberastain (15 horas), Valenciano vs. IMPSA (17:00), UVT vs. Barrio Rivadavia (17:00), Concepción vs. Bancaria (17:00) y Huarpes vs. Atlético Argentino (21:30). Sin programación Unión VK vs. Murialdo.