Ángel Di María seguirá jugando en la Selección Argentina

No se va. Ángel Di María seguirá jugando con la camiseta de la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo desea Lionel Messi. Si bien no sabe cuántos partidos disputará de cara a futuro, lo cierto es que el Fideo estaría disponible para lo que sea el próximo año: amistosos, Eliminatorias Sudamericanas o hasta por qué no la Copa América 2024.