Almirón ya tiene en mente el once de Boca contra Estudiantes

A excepción de algunos tocados, el DT dejó a entrever que no se guardará nada y apostará por aquellos mismos futbolistas que jugarían el 4 de noviembre en el Maracaná. Además de la situación de Nicolás Valentini, que este fin de semana descansaría tras el traumatismo sufrido ante Racing para llegar bien ante el Flu, dos de los jugadores habituales no estuvieron desde el arranque: Cristian Medina y Miguel Merentiel.

Almirón no los vio al ciento por ciento físicamente y por eso optaría porque vayan al banco de suplentes, de acuerdo a lo que paró en el táctico de hoy, aunque no está confirmado. Ambos sumaron muchos minutos el martes y por eso no formaron parte del ensayo. ¿Quiénes los reemplazaron? Vicente Taborda y Luca Langoni. En el caso de Merentiel, luego ingresó por Taborda en la práctica.