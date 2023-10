Ángel Di María se refirió al presente de Lautaro Martínez

"Sí, veo sus partidos. Está muy bien y en un gran momento. No hemos hablado, seguramente lo haremos antes o después del partido. Aun así, no me gusta hablar antes con los compañeros a los que voy a enfrentar; es una cuestión personal", contó el "Fideo" en conferencia de prensa.

Di María y Lautaro Martínez se reencontrarán mañana en el estadio Giuseppe Meazza de Milán por la segunda fecha del grupo D de la Liga de Campeones de Europa.