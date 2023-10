Almirón apuntó a Merlos: "En todos lados salió que es hincha de River"

Siguiendo la misma línea, Almirón se enojó cuando le consultaron qué le daba más bronca: "si el funcionamiento del equipo o el arbitraje de Merlos". "Entiendo la malicia de la pregunta. La verdad no fue un buen partido si uno analiza el resultado. No vi que haya sido muy superior el rival. En la mitad por ahí nos estaban ganando en ciertos duelos, pero no llegaban a cristalizarse, no patearon al arco prácticamente. Obviamente el que jugó es un equipo nuevo, yo pude haber puesto el del jueves pero después termino perdiendo porque podían llegar a lastimarse y cansarse. Confié en el grupo que le tocó jugar", explicó.

"Fue un partido de medio tiempo bastante parejo. No es fácil después de tanto tiempo sin jugar, también. El ritmo de juego, y más en un clásico, se siente. No vi una diferencia de un equipo a otro, fue muy parejo. Si el primer tiempo hubiese terminado 0-0, si hubiese cobrado esa falta, habría sido normal. No es fácil revertirlo, se hizo el intento. Tuvimos sensaciones en el segundo tiempo de empatarlo. A veces es difícil jugar bien cuando estas en adversidad en el resultado. En la búsqueda de empatarlo rápido a veces tomás decisiones apresuradas y tuvimos el gol. Son cosas para pensarlas en frío. Entiendo la pregunta, no la comparto", concluyó.