Desamparados, el otro escolta, consiguió un cómodo 3 a 0 ante Peñarol en el Serpentario. Omar Benavídez (2) y Ezequiel Pereyra convirtieron para el Puyutano.

Los otros resultados del domingo fueron: López Peláez 1 – Colón 1; Sp. Rivadavia 2 Aberastain 1 y Sp. 9 de Julio 3 – Picón 2.

La fecha se completará el miércoles a las 16 con: San Lorenzo vs. Villa Obrera; Minero vs. Trinidad; Juv. Zondina vs. San Martín y Del Bono vs. Atenas.

Torneo de Verano - Posiciones:

Alianza 17

Marquesado 15

Desamparados 15

Rivadavia 14

Juv. Zondina 11

López Peláez 11

Unión 10

Villa Obrera 10

Minero 9

San Lorenzo 8

Colón Jr. 8

Aberastain 8

9 de Julio 8

Atenas 7

San Martín 6

Picón 6

Peñarol 5

Carpintería 4

Del Bono 3

Trinidad 2