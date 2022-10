Alcaraz perdió su primer partido como número uno del ranking ATP

En el primer set, las cosas comenzaron bien para Alcaraz, que rompió el saque de Goffin en el tercer juego (2-1) para a continuación perder el suyo e igualar la contienda. En el sexto juego, Alcaraz volvió a perder su servicio y comenzó a remar hasta conseguir el 5-5 con rotura del saque de Goffin en el noveno juego. Cuando todo parecía encaminado, el número 1 perdió con claridad su servicio en el duodécimo juego y el primer set por 7-5.

En la segunda manga, Alcaraz volvió a complicarse la vida al perder su servicio en el segundo juego. En el tercero, llegó a tener hasta tres break points, pero Goffin terminó anotándose el 3-0.

Con esta ventaja, el belga supo aguantar los nervios y esperar los fallos del español, que perdió otro servicio en el sexto juego (5-1). Alcaraz no tiró la toalla y luchó hasta el final: rompió el saque de Goffin en el siguiente (5-2), pero el belga no desaprovechó la oportunidad y ganó por 6-3. La primera defensa como número uno del mundo de Alcaraz no fue la mejor.

Carlos Alcaraz ya había perdido en Copa Davis en su estreno como número uno del mundo

Luego de ganar el US Open y convertirse en el líder del ranking ATP, Alcaraz no descansó y viajó a Londres para representar a España en la Copa Davis. Su primer partido fue ante Félix Auger-Aliassime: el canadiense le ganó 6-7 (3), 6-4 y 6-2 en lo que fue su estreno como número uno del mundo.