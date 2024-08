Agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

La quinta y sexta fecha del campeonato sanjuanino se disputará este sábado 24 y domingo 25 de agosto respectivamente. La competencia se correrá en Barreal, Calingasta, en el Circuito Los Colorados, con punto de concentración en el complejo municipal anfiteatro Cerro Colorado. El certamen es fiscalizado por la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER). Categorías altas: Senior A, Junior A y B, Máster Senior, Máster A, B y C. Categorías bajas: promocional, principiantes, máster D, enduro y kids.

Sábado 24

12:00: apertura de parque cerrado para todas las categorías.

13:00: largada de carrera para categorías bajas y kids.

14:30: largada de carrera para categorías altas.

Domingo 25

10:00: apertura de parque cerrado para categorías bajas y kids.

11:00: largada de carrera de categorías bajas.

12:00: apertura de parque cerrado para categorías altas.

13:00: largada de carrera para categorías altas.

16:30: premiación.

Ciclismo

De ruta

Este sábado 24, desde las 14, en Rivadavia habrá una carrera en ruta para categorías libres y máster. La concentración será en la plaza de Marquesado. El circuito de carrera será el tradicional Ruta del Sol. La competencia será en homenaje a David Brenta, Fabián Tello, Moisés Carrizo (hijo) y Andrés Bugueño. Organiza: Agrupación “A Todo Pedal”. Inscripciones y más información al 2646273935.

De pista

Este domingo 25, desde las 16:30, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay de Pocito se correrá la tercera fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en pista. Habrá damas y varones desde categorías Menores a Elite Organización: Pedal Club Olimpia y Club Sergio Valdez. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina. Inscripciones: sábado 24 de agosto, de 18 a 21, en sede de la federación en Avenida Rawson 860 sur, Capital.

Patinaje artístico

Este viernes 23 finalizará en San Juan el Campeonato Nacional Absoluto de aquél deporte. Hoy se disputarán las finales en varias categorías. Cientos de patinadores y patinadoras de todo el país forman parte de la competencia que se celebra en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito. El cronograma del día será de 8 a 15:30.

Fútbol

Liga Pocitana Amateur

Este domingo 25, en el estadio San Juan del Bicentenario se jugarán seis finales del torneo pocitano. Los partidos comenzarán desde las 9:30 y la final en Primera División comenzará a las 16:30.

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: este fin de semana se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura. La programación comenzará el sábado 24 con Trinidad vs Rivadavia, Colón Junior vs 9 de Julio y Marquesado vs Desamparados. Continuará el domingo 25 con Villa Obrera vs Carpintería, Alianza vs Juventud Zondina, Atenas vs Minero, Aberastain vs López Peláez, Picón vs Unión de Villa Krause y Peñarol vs San Lorenzo de Ullum. La fecha cerrará el lunes 26 con San Martín vs Del Bono. Todos los partidos comenzarán a las 16.

Primera División – Femenino: este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura. La programación comenzará el domingo 25 con Centenario vs 9 de Julio (12:00), Las Águilas vs Villa Obrera (16:30), Minero vs Alianza (16:30), Desamparados vs Palermo (12:00), Colón Junior vs Trinidad (11:00). Finalizará el miércoles 28 con San Martín vs Atenas (16:00). El martes 27 se jugará un partido reprogramado de la fecha 2 y será Minero vs Palermo a las 16:30.

Segunda División – Masculino: este fin de semana sólo habrá partidos de la zona ascenso. Los partidos del sábado 24 serán Juventud Unida vs Defensores de los Andes, Recabarren vs Villa Hipódromo, El Globo vs Sarmiento. El domingo 25 jugarán Árbol Verde vs El Globo. Todos los partidos comenzarán a las 16.

Segunda División – Femenino: este fin de semana se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura. La programación será el domingo 25 con Carpintería vs Universidad (16:00), Defensores de los Andes vs Alianza (11:00) y Rufrano vs Rivadavia (15:00). Academia Rawson y Unión de Villa Krause cumplirán fecha libre.

Copa Federal Regional Amateur Femenina

Este sábado 24, el equipo femenino de San Martín jugará el partido de vuelta en la serie final de la región cuyo. Recibirá en el Hilario Sánchez a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El partido se jugará a las 15:30, con arbitraje de Pedro Coria de Calingasta. En la ida, el fin de semana pasado en Mendoza, Gimnasia ganó 2 a 1.

Básquetbol

Federación Sanjuanina de Básquet

Nivel 1 – Masculino: entresemana comenzó la tercera fecha del Torneo Clausura 2024. Los resultados fueron: Inca Huasi 40-59 Estrella y Ausonia 51-64 Hispano. Este viernes, a las 22, jugarán Lanteri vs Urquiza y Sanjuanino Junior vs UVT. La fecha se completará el domingo 25 a las 18 con Jáchal vs Universidad.

Nivel 1 – Femenino: este domingo 25 se jugará parte de la tercera fecha del Torneo Clausura 2024. Los partidos son Aramburu vs Lanteri (21:00), Sanjuanino Junior vs Isca Yacu (20:00). El miércoles 28 de agosto jugarán El Ceibo vs Universidad (22:00). Partido a confirmar Jáchal vs Urquiza.

Hockey sobre patines

Superliga Masculina (ex Liga Nacional A1)

Este domingo 25 se jugarán más partidos de la última fecha de la primera ronda. Los encuentros son Andes Talleres vs Lomas de Rivadavia (SJ), Bernardino Rivadavia vs UVT (SJ), Olimpia (SJ) vs Banco Mendoza y Richet Zapata (SJ) vs Casa de Italia. Los encuentros comenzarán a las 19:30. El único partido que restará por jugarse será Huracán vs Hispano (SJ).

Campeonato Argentino Junior Femenino

Equipos de San Juan están compitiendo en el certamen que se está celebrando desde el lunes 19 en Mendoza. Este viernes 23 se jugarán las semifinales por el título. UVT (SJ) y Concepción (SJ) jugarán a las 20:30 y en la otra llave lo harán San Martín (Mendoza) vs Ciudad (Buenos Aires) a las 22:15. Los partidos se jugarán en la pista de Banco Mendoza.

A lo largo de este viernes se jugarán más partidos por la reubicación de los equipos participantes en el clasificador general.

Torneo Local – Masculino

En Primera División, este viernes 23 se jugará la última fecha de la ronda inicial. Los encuentros son Unión vs Olimpia, Hispano vs Valenciano, Bancaria vs Concepción, Lomas de Rivadavia vs UVT y Richet vs Estudiantil. Los encuentros comenzarán 21:30.

Rugby

Torneo Local – Unión Sanjuanina de Rugby

Este fin de semana se jugará la primera fecha del Torneo Local – Finalización 2024, certamen para equipos locales masculinos de Primera División. Los partidos serán Alfiles vs Universidad y Jockey vs San Juan. Huazihul cumplirá fecha libre. Horarios a confirmar.