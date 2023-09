A San Martín nada le salió bien y perdió con el último de la tabla

El resumen de la fecha es el siguiente: - Zona A, 32da. fecha - . Sábado: Defensores Unidos de Zárate 1 (Jonathan Suárez) - Almagro 0; Güemes de Santiago del Estero 1 (Mauro Bellone) - Estudiantes de Río Cuarto 0 y Patronato de Paraná 3 (Mateo Levato, Ignacio Russo y Cristian González) - All Boys 2 (Thiago Calone y Franco Toloza -de penal-). . Hoy: Alvarado de Mar del Plata 1 - San Martín de Tucumán 1; Flandria-Temperley; Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 - Agropecuario 0 y lSan Martín de San Juan 1 - San Telmo 2.

Mañana, a las 15:00; Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (DirecTV).

Mañana, a las 21.10; Gimnasia de Mendoza-Nueva Chicago (TyC) Libre: Almirante Brown -

Zona B, 28va. fecha - .

Sábado: Brown de Adrogué 1 (Iván Sandoval) - Deportivo Maipú 1 (Santiago González); Estudiantes BA 1 (Nahuel Zárate) - Villa Dálmine 0 y Quilmes 0- Independiente Rivadavia Mendoza 1 (Mauro Maidana). . Hoy: Gimnasia de Jujuy 2 - Chaco For Ever 0; Racing de Córdoba 1 - Tristán Suárez 1 y Atlético de Rafaela 0-Deportivo Madryn 0.

Mañana, a las 20.00: Ferro-Mitre de Santiago del Estero.

Martes, a las 15.30; Deportivo Riestra-Chacarita Juniors (TyC). . Martes, a las 21.10; Atlanta-Aldosivi (TyC).

+ Posiciones + . Zona A: Almirante Brown 51 puntos; Defensores de Belgrano, San Martín (T) y Agropecuario 47; Deportivo Morón 46; Temperley San Martín (SJ) 45; Nueva Chicago 44; Defensores Unidos y Estudiantes (RC) 43; Gimnasia (M) 42; All Boys 38, Patronato, Güemes y Alvarado 37; Almagro 33; Guillermo Brown (x) 32, San Telmo 28 y Flandria 26. (x) Se le descontaron 3 puntos.

Zona B: Independiente Rivadavia 57 puntos; Chacarita y Deportivo Maipú 55; Atlético Rafaela 46; Quilmes 43; Brown (A) 41; Deportivo Riestra 39; Ferro 37; Mitre y Deportivo Madryn 36; Estudiantes (BA) 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Aldosivi 30; Racing (C) 28; Chaco For Ever y Tristán Suárez 27; y Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán un partido final para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol. Del segundo al octavo, clasificarán al torneo Reducido para aspirar al segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugaran entre sí, para definir el tercer descenso.