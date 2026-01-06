Tras finalizar una temporada en la que le dio el primer titulo de MLS a Inter Miami y a seis meses del inicio de un nuevo Mundial con la Selección argentina, Lionel Messi abrió las puertas de su intimidad, con el fútbol en segundo plano y la intimidad de su vida privada como protagonista. Entre otros aspectos destacados, contó cómo fue "la terapia" en Barcelona, reveló su "lado romántico" y su gusto por el vino con Sprite "para que pegue rápido", además de declarar su fanatismo por "LAM".
A meses de su último Mundial, Messi habló de su vida, su familia y la Selección
El astro rosarino brindó una entrevista con el fútbol en segundo plano y su vida privada como protagonista. Repasó el “día a día” con sus hijos, el diálogo con su papá y su fanatismo por LAM “aunque a Anto mucho no le guste”.