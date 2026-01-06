A meses de su último Mundial, Messi habló de su vida, su familia y la Selección

Embed - LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE

"Tengo mi parte que soy más raro que la mierda, ja. Me gusta mucho estar solo, disfruto eso. El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados por ahí me termina saturando y me gusta mi momento de soledad, de estar tranquilo", amplió el capitán de la Selección argentina, al tiempo que enfatizó en su preferencia por comerse "los problemas solo".

En este sentido, el surgido rosarino recordó que en el inicio de su carrera tuvo "una época" en la que hizo "terapia en Barcelona", pero después lo dejó. "Yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice las cosas mal", completó.

La Pulga destacó que su papá y Antonela son las personas con las que más se abre. Respecto a su pareja, atribuyó su diálogo al "día a día"; mientras que Jorge Messi fue su "compañero durante toda la carrera" en el aspecto futbolístico y agregó: "Terminaba un partido y le escribía a él, o si estamos viendo un partido nos lo comentábamos".

En el cierre, aún más distendido, Lionel confesó que "para el calor" le gusta tomar "vino con Sprite para que pegue rápido" y luego, entre risas, contó que mira "LAM, aunque a Anto mucho no le gusta".