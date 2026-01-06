"
A meses de su último Mundial, Messi habló de su vida, su familia y la Selección

El astro rosarino brindó una entrevista con el fútbol en segundo plano y su vida privada como protagonista. Repasó el “día a día” con sus hijos, el diálogo con su papá y su fanatismo por LAM “aunque a Anto mucho no le guste”.

Tras finalizar una temporada en la que le dio el primer titulo de MLS a Inter Miami y a seis meses del inicio de un nuevo Mundial con la Selección argentina, Lionel Messi abrió las puertas de su intimidad, con el fútbol en segundo plano y la intimidad de su vida privada como protagonista. Entre otros aspectos destacados, contó cómo fue "la terapia" en Barcelona, reveló su "lado romántico" y su gusto por el vino con Sprite "para que pegue rápido", además de declarar su fanatismo por "LAM".

Fiel a su estilo familiero, el astro rosarino hizo hincapié en sus tres hijos, quienes, según confesó, "viven con la pelota todo el día" afuera de la casa. "Adentro no nos dejan. Mucho quilombo no podemos hacer, ellos salen del colegio y venimos para el club", inició en diálogo con Luzu TV, donde también garantizó tener "un lado romántico" con su pareja, Antonela Rocuzzo, aunque escueto.

Más allá de "algún chocolatito" o "flores", Messi se reconoció como una persona "poco demostrativa", aunque su matrimonio le permitió maximizar afán por "hacer sentir bien y ver feliz" a la gente que quiere y remató: "En realidad ella es mucho más romántica. Yo soy más detallista, también soy sensible".

"Tengo mi parte que soy más raro que la mierda, ja. Me gusta mucho estar solo, disfruto eso. El quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados por ahí me termina saturando y me gusta mi momento de soledad, de estar tranquilo", amplió el capitán de la Selección argentina, al tiempo que enfatizó en su preferencia por comerse "los problemas solo".

En este sentido, el surgido rosarino recordó que en el inicio de su carrera tuvo "una época" en la que hizo "terapia en Barcelona", pero después lo dejó. "Yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien, cuándo hice las cosas mal", completó.

La Pulga destacó que su papá y Antonela son las personas con las que más se abre. Respecto a su pareja, atribuyó su diálogo al "día a día"; mientras que Jorge Messi fue su "compañero durante toda la carrera" en el aspecto futbolístico y agregó: "Terminaba un partido y le escribía a él, o si estamos viendo un partido nos lo comentábamos".

En el cierre, aún más distendido, Lionel confesó que "para el calor" le gusta tomar "vino con Sprite para que pegue rápido" y luego, entre risas, contó que mira "LAM, aunque a Anto mucho no le gusta".

