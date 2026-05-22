Crece la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina

Previamente, el ex embajador de Uruguay Carlos Enciso aseveró desde la Santa Sede que León XIV tiene todo listo para una gira en noviembre por Argentina, Uruguay y Perú. "Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre", contó Enciso.

Enseguida, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje de Quirno con un breve y contundente: “Se viene”.

Los esfuerzos de Quirno para la llegada del Papa León XIV a la Argentina

En febrero de este año, el canciller Pablo Quirno voló a Roma y en mano le hizo entrega al propio Papa el envío de la carta del presidente Milei. En aquella oportunidad, Quirno había dicho luego de la reunión con León XIV: “Hice entrega de una carta de invitación del presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.

Con este antecedente, donde desde el gobierno nacional decían que las probabilidades de que en 2026 el Papa visitara el país eran “un 70% o más”, sumada a esta última aseveración de Quirno, fue que el propio canciller cerró su posteo diciendo: “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y Viva la Libertad Carajo”, cerró el canciller.