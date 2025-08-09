Times Square: un adolescente disparó y hay al menos tres heridos

“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, indicó un vocero de la Policía.

Imágenes que circulan en redes muestran escenas de pánico en medio de Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York.

El episodio ocurrió menos de dos semanas después de que un hombre armado matara a cuatro personas y luego se quitara la vida en un rascacielos de Manhattan.

Más de 20.000 muertos y heridos en tiroteos en los últimos 10 años en EE.UU.

Según la ONG a favor del control de armas Everytown for Gun Safety, desde 2015, más de 20.000 personas resultaron heridas o muertas por disparos en tiroteos masivos.

Tanto el número de estos ataques como el de personas baleadas en ellos aumentaron en la última década, con un récord de 689 episodios en 2021, según la ONG Gun Violence Archive.

Los tiroteos masivos son solo la punta del iceberg. Más del 99 % de las muertes por armas de fuego en EE. UU. no están relacionadas con estos eventos.

Cada día, 125 personas en ese país mueren por armas de fuego mientras que más de 200 reciben disparos y resultan heridas, según Everytown for Gun Safety.

La tasa de homicidios con armas de fuego en EE.UU. es 26 veces mayor que la de otros países de altos ingresos.

Además, las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes estadounidenses.