Supremo de Brasil condenará a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

Con tres de cinco votos, los magistrados brasileños consideraron al expresidente responsable de lo sucedido en enero de 2023. El exmandatario podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil reunió la mayoría necesaria para declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

El relator del caso, Alexandre de Moraes, y el magistrado Flávio Dino habían abierto el camino con sus votos condenatorios. Este jueves, la jueza Cármen Lúcia Antunes se sumó a esa postura, conformando así la mayoría de tres votos necesarios en el tribunal de cinco integrantes.

La disidencia

El único voto en contra hasta ahora es el del juez Luiz Fux, quien el miércoles se pronunció por absolver a Bolsonaro. Durante una exposición de más de diez horas, Fux argumentó que la Fiscalía no probó “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad penal del exmandatario y cuestionó la competencia de la Primera Sala para juzgarlo, al señalar que el máximo tribunal solo puede procesar a expresidentes por delitos cometidos durante su mandato.

Próximo paso: la sentencia

El presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, emitirá su voto este viernes. Aunque su decisión ya no altera la mayoría condenatoria, de ella dependerá el tono final del fallo. Tras concluir la etapa de votación, los jueces debatirán las penas, que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.

