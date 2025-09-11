Supremo de Brasil condenará a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado

El único voto en contra hasta ahora es el del juez Luiz Fux, quien el miércoles se pronunció por absolver a Bolsonaro. Durante una exposición de más de diez horas, Fux argumentó que la Fiscalía no probó “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad penal del exmandatario y cuestionó la competencia de la Primera Sala para juzgarlo, al señalar que el máximo tribunal solo puede procesar a expresidentes por delitos cometidos durante su mandato.

Próximo paso: la sentencia

El presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, emitirá su voto este viernes. Aunque su decisión ya no altera la mayoría condenatoria, de ella dependerá el tono final del fallo. Tras concluir la etapa de votación, los jueces debatirán las penas, que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.