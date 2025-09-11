La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil reunió la mayoría necesaria para declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta responsabilidad en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
Supremo de Brasil condenará a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado
Con tres de cinco votos, los magistrados brasileños consideraron al expresidente responsable de lo sucedido en enero de 2023. El exmandatario podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.