Estados Unidos atacó una lancha con "narcoterroristas" procedente de Venezuela

Durante una intervención en el Despacho Oval, Trump dijo a la prensa: "Cuando salgan y dejen la sala, van a ver que hace apenas unos minutos literalmente derribamos una lancha que transportaba muchas drogas. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos". El mandatario elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades desde allí. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (la lancha)", agregó el mandatario.

Además de decir posteriormente que los 11 supuestos narcotraficantes murieron en el ataque, el magnate afirmó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido. "El Tren de Aragua es una organización terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control del (presidente venezolano) Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", sostuvo en una publicación en Truth social, donde publicó un vídeo del momento del bombardeo. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos", indicó.