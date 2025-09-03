El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país disparó contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela en el marco de su operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra. En una declaración posterior, el republicano indicó que en el operativo murieron 11 personas, a las que denominó narco-terroristas de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, sin dar más detalles de quiénes eran. El Gobierno de Venezuela repudió el ataque y acusó a la Casa Blanca de crear con inteligencia artificial un video que publicó el republicano que muestra el momento del hecho.
Estados Unidos atacó una lancha con "narcoterroristas" procedente de Venezuela
El Gobierno de Nicolás Maduro condenó el hecho y acusó al magnate republicano de crear con inteligencia artificial un video que muestra el momento del disparo.