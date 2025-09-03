"
Estados Unidos atacó una lancha con "narcoterroristas" procedente de Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro condenó el hecho y acusó al magnate republicano de crear con inteligencia artificial un video que muestra el momento del disparo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su país disparó contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela en el marco de su operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra. En una declaración posterior, el republicano indicó que en el operativo murieron 11 personas, a las que denominó narco-terroristas de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, sin dar más detalles de quiénes eran. El Gobierno de Venezuela repudió el ataque y acusó a la Casa Blanca de crear con inteligencia artificial un video que publicó el republicano que muestra el momento del hecho.

Durante una intervención en el Despacho Oval, Trump dijo a la prensa: "Cuando salgan y dejen la sala, van a ver que hace apenas unos minutos literalmente derribamos una lancha que transportaba muchas drogas. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos". El mandatario elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano. "Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades desde allí. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (la lancha)", agregó el mandatario.

Además de decir posteriormente que los 11 supuestos narcotraficantes murieron en el ataque, el magnate afirmó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido. "El Tren de Aragua es una organización terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control del (presidente venezolano) Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", sostuvo en una publicación en Truth social, donde publicó un vídeo del momento del bombardeo. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos", indicó.

