Milei en París: "Si reelegimos, 2028 será el mejor año de la historia"

"Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina", afirmó el jefe de Estado al dar apertura al foro, donde remarcó los avances de la gestión en materia de equilibrio fiscal y reformas estructurales. En su discurso, el mandatario redobló las críticas dirigidas hacia la oposición política y sostuvo con firmeza: "No vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica del mundo".

La actividad presidencial en suelo galo sirvió además como espacio de articulación política con la comitiva de gobernadores aliados que lo acompaña, con quienes la Casa Rosada busca destrabar negociaciones clave respecto al Presupuesto y la reforma electoral en el Congreso.