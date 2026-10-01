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Milei en París: "Si reelegimos, 2028 será el mejor año de la historia"

En el marco del foro económico en la capital francesa, el Presidente encabezó la apertura ante empresarios, cargó contra la oposición y agradeció el respaldo de los gobernadores aliados.

Durante su exposición de este jueves en la "Argentina Week" celebrada en París, el presidente Javier Milei dejó fuertes definiciones políticas y económicas ante inversores internacionales, proyectando el escenario del país de cara a un eventual segundo mandato.

"Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia argentina", afirmó el jefe de Estado al dar apertura al foro, donde remarcó los avances de la gestión en materia de equilibrio fiscal y reformas estructurales. En su discurso, el mandatario redobló las críticas dirigidas hacia la oposición política y sostuvo con firmeza: "No vamos a descansar hasta ser el país con mayor libertad económica del mundo".

La actividad presidencial en suelo galo sirvió además como espacio de articulación política con la comitiva de gobernadores aliados que lo acompaña, con quienes la Casa Rosada busca destrabar negociaciones clave respecto al Presupuesto y la reforma electoral en el Congreso.

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Tras su presentación ante las firmas internacionales, la agenda oficial del Presidente prevé un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral y comercial con Europa.

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