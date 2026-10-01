Durante su exposición de este jueves en la "Argentina Week" celebrada en París, el presidente Javier Milei dejó fuertes definiciones políticas y económicas ante inversores internacionales, proyectando el escenario del país de cara a un eventual segundo mandato.
Milei en París: "Si reelegimos, 2028 será el mejor año de la historia"
En el marco del foro económico en la capital francesa, el Presidente encabezó la apertura ante empresarios, cargó contra la oposición y agradeció el respaldo de los gobernadores aliados.