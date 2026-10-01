"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Octubre

Jornada fresca en San Juan: el viento Sur marcó el inicio de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con abundante nubosidad y viento del sector Sur durante las primeras horas de la mañana.

Octubre arranca con condiciones de tiempo estable aunque con marcada presencia de nubosidad en la provincia de San Juan. Tras un amanecer fresco con 13.5°C de registro térmico y un viento moderado del sector Sur soplando a 21 km/h, se espera que el resto de la jornada mantenga temperaturas agradables.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con ráfagas de viento Sur oscilando entre los 23 y 31 km/h. Con el correr de las horas y hacia la tarde, el viento rotará hacia el Norte entre 13 y 22 km/h, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta tocar una máxima estimada de 23°C.

Hacia la noche, las condiciones continuarán con cielo parcialmente nublado y el termómetro descenderá hasta los 20°C, acompañado por una brisa leve desde el Sudeste. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá totalmente nula (0%) durante todo el día.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar