Jornada fresca en San Juan: el viento Sur marcó el inicio de octubre

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado con ráfagas de viento Sur oscilando entre los 23 y 31 km/h. Con el correr de las horas y hacia la tarde, el viento rotará hacia el Norte entre 13 y 22 km/h, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta tocar una máxima estimada de 23°C.

Hacia la noche, las condiciones continuarán con cielo parcialmente nublado y el termómetro descenderá hasta los 20°C, acompañado por una brisa leve desde el Sudeste. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá totalmente nula (0%) durante todo el día.