Octubre arranca con condiciones de tiempo estable aunque con marcada presencia de nubosidad en la provincia de San Juan. Tras un amanecer fresco con 13.5°C de registro térmico y un viento moderado del sector Sur soplando a 21 km/h, se espera que el resto de la jornada mantenga temperaturas agradables.
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Jornada fresca en San Juan: el viento Sur marcó el inicio de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con abundante nubosidad y viento del sector Sur durante las primeras horas de la mañana.