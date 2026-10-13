El Papa León XIV fue operado con éxito y se recupera en su habitación

El domingo, tras el rezo del Ángelus, el Papa anunció que sería sometido a una cirugía para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

Fuentes del Vaticano indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de rutina y anticiparon que el posoperatorio durará una semana.

El santo padre arribó esta mañana al Hospital Gemelli de Roma. Su llegada al recinto médico estuvo acompañada de mensajes de aliento y plegarias de parte de los fieles, quienes, con paciencia y atención, aguardaban desde temprano.

Mientras se esperan novedades sobre su estado de salud, cientos de fieles comenzaron una cadena de oración en la capilla del hospital liderada por el cardenal vicario Baldassare Reina.

Entre los presentes se encuentra el presbítero Angelo Manda, quien aseguró que las oraciones de la Iglesia le garantizarán a León una pronta recuperación: “Estamos aquí para traerle nuestra oración así él se recuperará y retomará su misión como anunciador del Evangelio, del testimonio de Cristo. Debemos orar todos por el Papa, por su salud”.

El Papa cancela su agenda hasta el 20 de octubre

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, mantuvo su agenda con normalidad durante la jornada del lunes, antes de ingresar al hospital. Según el boletín diario de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana y recibió a representantes de la Iglesia y de organizaciones internacionales.

Entre ellos estuvieron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. También se reunió con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; con el arzobispo japonés Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, presidente y secretario general de Cáritas Internacional, respectivamente; con el arzobispo estadounidense Timothy Broglio y con Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica de África Occidental.

Sin embargo, León XIV canceló todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre debido a su hospitalización y a la intervención quirúrgica prevista para esta tarde.

La suspensión también obligó a reorganizar otros compromisos del Vaticano. El Papa no participará en la sesión vespertina de un encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia.

Además, la misa prevista para este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro no será presidida por el pontífice. En su lugar, estará a cargo del cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El encuentro reúne a representantes de conferencias episcopales de distintos países. También se modificó la presentación del informe final: León XIV pidió conocer las conclusiones antes de su publicación para poder ofrecer sus propias reflexiones.

Mensajes de apoyo para León XIV

Desde que el pontífice anunció que debía ser operado, llegaron mensajes de apoyo de referentes políticos y religiosos de distintos países. Entre ellos se encuentran el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

También hubo expresiones de solidaridad desde distintas instituciones religiosas. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) anunció una jornada especial de oración por la salud del Papa, mientras que referentes de la Iglesia en otros países convocaron a sus comunidades a acompañarlo con sus plegarias.