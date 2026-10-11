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El papa León XIV se operará de un nódulo pulmonar en las próximas horas

El Santo Padre anunció durante el rezo del Ángelus que se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar detectado en fase temprana.

El Vaticano ofreció detalles precisos sobre el estado de salud del papa León XIV, quien en las últimas horas hizo público que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras el hallazgo de una afección pulmonar. La novedad fue comunicada directamente por el propio pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus.

De acuerdo con las precisiones brindadas por el vocero vaticano, Matteo Bruni, el procedimiento médico se llevará a cabo a comienzos de la próxima semana en el Hospital Gemelli de Roma. El portavoz detalló que se trata de la extirpación de un nódulo circunscrito detectado en una etapa muy inicial, calculando un período de recuperación e internación hospitalaria de aproximadamente siete días.

"En controles recientes, los médicos encontraron un nódulo en el pulmón, localizado y en fase temprana. Siguiendo sus consejos, decidí operarme", transmitió León XIV, de 71 años, mostrando absoluta tranquilidad al solicitar el acompañamiento espiritual y las oraciones de la comunidad internacional.

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Pese a la cirugía programada, no se informaron modificaciones en la agenda apostólica del Pontífice. Mantiene plenamente vigentes sus compromisos oficiales para el viaje que emprenderá por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, el cual contempla su histórica llegada a la República Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, donde recorrerá Buenos Aires y Córdoba.

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