El papa León XIV se operará de un nódulo pulmonar en las próximas horas

De acuerdo con las precisiones brindadas por el vocero vaticano, Matteo Bruni, el procedimiento médico se llevará a cabo a comienzos de la próxima semana en el Hospital Gemelli de Roma. El portavoz detalló que se trata de la extirpación de un nódulo circunscrito detectado en una etapa muy inicial, calculando un período de recuperación e internación hospitalaria de aproximadamente siete días.

"En controles recientes, los médicos encontraron un nódulo en el pulmón, localizado y en fase temprana. Siguiendo sus consejos, decidí operarme", transmitió León XIV, de 71 años, mostrando absoluta tranquilidad al solicitar el acompañamiento espiritual y las oraciones de la comunidad internacional.