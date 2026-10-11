El Vaticano ofreció detalles precisos sobre el estado de salud del papa León XIV, quien en las últimas horas hizo público que deberá someterse a una intervención quirúrgica tras el hallazgo de una afección pulmonar. La novedad fue comunicada directamente por el propio pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus.
El papa León XIV se operará de un nódulo pulmonar en las próximas horas
El Santo Padre anunció durante el rezo del Ángelus que se someterá a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar detectado en fase temprana.