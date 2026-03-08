León XIV exigió erradicar la violencia de género y frenar las bombas en Medio Oriente

A través de una carta publicada en la revista mensual "Plaza de San Pedro", el Santo Padre respondió a la inquietud de una fiel italiana sobre la violencia de género, subrayando que las mujeres suelen ser asesinadas por representar valores que contradicen una mentalidad de dominación. León XIV instó a "implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer", enfatizando que el camino debe iniciarse "por la educación de los jóvenes".

image

Asimismo, fue categórico al pedir que no se minimicen las agresiones: "Nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad".

En el mismo mensaje, el Papa dedicó un espacio crítico a la situación geopolítica actual, exigiendo que cesen las bombas en Oriente Medio ante el temor de que el conflicto se extienda a naciones vecinas como el Líbano.

Con evidente preocupación por los reportes que llegan desde Irán, León XIV pidió que se abra un espacio de diálogo genuino para escuchar a los pueblos afectados.

image

"Que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos", sentenció el pontífice, quien encomendó su súplica a la Virgen María para guiar a la región hacia la reconciliación y la esperanza.