Irán tiene nuevo líder supremo: Mojtaba Jamenei reemplaza a Alí Jamenei

Nacido en 1969 en Mashhad, Jamenei se formó en estudios religiosos y posteriormente se trasladó a Qom, considerado el principal centro teológico del islam chiita en el país. Allí consolidó su carrera clerical y comenzó a tejer relaciones dentro del establishment político y religioso.

image

A pesar de su trayectoria, Mojtaba Jamenei no posee el rango de ayatolá, un título que históricamente ha otorgado mayor legitimidad dentro del sistema político iraní. Sin embargo, su influencia política se consolidó a partir de sus vínculos con sectores clave del poder, entre ellos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras más influyentes del país.

La elección se produce en un momento de máxima tensión en Medio Oriente. En los últimos días se registraron nuevos ataques entre Irán e Israel, además de la participación militar de Estados Unidos, en una escalada que ya lleva varios días de enfrentamientos y bombardeos en distintos puntos de la región.

image

En ese contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el país no busca un alto el fuego y advirtió que responderá ante cualquier ataque. “Irán no busca un alto el fuego y los agresores deben ser castigados”, afirmó el dirigente durante declaraciones a la televisión estatal, en medio del creciente conflicto regional.

La designación de Mojtaba Jamenei marca un momento clave para el futuro político de la República Islámica, ya que el líder supremo concentra el mayor poder institucional del país y tiene influencia directa sobre el gobierno, las fuerzas armadas y las principales decisiones estratégicas del Estado.