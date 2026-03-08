Irán tiene nuevo líder supremo: Mojtaba Jamenei reemplaza a Alí Jamenei
La decisión se produjo en medio de una fuerte escalada militar en Medio Oriente y marca un cambio histórico en la conducción política y religiosa del país.
La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.
Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico dirigente religioso y político durante ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel, en el marco de la creciente escalada militar que atraviesa la región.
Mojtaba Jamenei, de 56 años, había sido mencionado durante años como uno de los posibles sucesores dentro del sistema político iraní. Aunque mantuvo durante mucho tiempo un perfil bajo en la escena pública, se desempeñó como uno de los colaboradores más cercanos de su padre y fue construyendo influencia dentro de los principales círculos de poder en Teherán.
Nacido en 1969 en Mashhad, Jamenei se formó en estudios religiosos y posteriormente se trasladó a Qom, considerado el principal centro teológico del islam chiita en el país. Allí consolidó su carrera clerical y comenzó a tejer relaciones dentro del establishment político y religioso.
A pesar de su trayectoria, Mojtaba Jamenei no posee el rango de ayatolá, un título que históricamente ha otorgado mayor legitimidad dentro del sistema político iraní. Sin embargo, su influencia política se consolidó a partir de sus vínculos con sectores clave del poder, entre ellos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras más influyentes del país.
La elección se produce en un momento de máxima tensión en Medio Oriente. En los últimos días se registraron nuevos ataques entre Irán e Israel, además de la participación militar de Estados Unidos, en una escalada que ya lleva varios días de enfrentamientos y bombardeos en distintos puntos de la región.
En ese contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el país no busca un alto el fuego y advirtió que responderá ante cualquier ataque. “Irán no busca un alto el fuego y los agresores deben ser castigados”, afirmó el dirigente durante declaraciones a la televisión estatal, en medio del creciente conflicto regional.
La designación de Mojtaba Jamenei marca un momento clave para el futuro político de la República Islámica, ya que el líder supremo concentra el mayor poder institucional del país y tiene influencia directa sobre el gobierno, las fuerzas armadas y las principales decisiones estratégicas del Estado.