La Justicia de Estados Unidos reformuló la acusación penal contra Nicolás Maduro y dejó de sostener que el exmandatario venezolano encabeza una organización criminal formal denominada “Cártel de los Soles”, al concluir que esa estructura no existe como tal. La imputación actualizada mantiene los cargos por conspiración para el tráfico de drogas, pero redefine el esquema bajo investigación y modifica uno de los ejes centrales del expediente iniciado en 2020.
La Justicia de EE.UU. descartó al "Cártel de los Soles" en la causa contra Maduro
El Departamento de Justicia presentó un nuevo escrito que ajusta la acusación original y modifica la caracterización del entramado bajo investigación.