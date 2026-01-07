La Justicia de EE.UU. descartó al "Cártel de los Soles" en la causa contra Maduro

A continuación, detalló el alcance de la modificación: “Los fiscales aún acusaron al Sr. Maduro de participar en una conspiración de tráfico de drogas, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles era una organización real. En cambio, el nuevo cargo revisado establece que se refiere a un ‘sistema de clientelismo’ y una ‘cultura de corrupción’ alimentada por el dinero de las drogas”.

image

La reformulación también redujo de manera drástica la presencia del término en el expediente. Mientras la acusación de 2020 lo mencionaba 32 veces y presentaba a Maduro como su líder, el texto actualizado lo cita en solo dos oportunidades. En ese marco, sostiene que tanto el ex presidente detenido como su antecesor, Hugo Chávez, “participó en, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo”, según la descripción incluida en la nueva imputación.

El replanteo judicial se apoya, además, en antecedentes técnicos y reportes internacionales: ni el informe anual de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ni el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifican al Cártel de los Soles como una organización de narcotráfico definida.