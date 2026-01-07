"
La Justicia de EE.UU. descartó al "Cártel de los Soles" en la causa contra Maduro

El Departamento de Justicia presentó un nuevo escrito que ajusta la acusación original y modifica la caracterización del entramado bajo investigación.

La Justicia de Estados Unidos reformuló la acusación penal contra Nicolás Maduro y dejó de sostener que el exmandatario venezolano encabeza una organización criminal formal denominada “Cártel de los Soles”, al concluir que esa estructura no existe como tal. La imputación actualizada mantiene los cargos por conspiración para el tráfico de drogas, pero redefine el esquema bajo investigación y modifica uno de los ejes centrales del expediente iniciado en 2020.

El cambio se produjo luego de la detención de Maduro y derivó en la presentación de un nuevo escrito judicial por parte del Departamento de Justicia. En esa versión, los fiscales descartaron la caracterización del Cártel de los Soles como una organización narco estructurada y optaron por describir el entramado como un mecanismo informal vinculado a prácticas corruptas dentro del Estado venezolano, lo que implicó una alteración sustancial respecto de la acusación original.

"Los expertos en crimen y narcóticos en América Latina han dicho que en realidad es un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a los funcionarios que son corruptos por el dinero del narcotráfico”, señaló un artículo del diario The New York Times firmado por el periodista Charlie Savage. En ese sentido, el medio estadounidense consignó que "después de que la administración capturara al Sr. Maduro, el Departamento de Justicia publicó una acusación reescrita que parecía conceder tácitamente el punto”.

A continuación, detalló el alcance de la modificación: “Los fiscales aún acusaron al Sr. Maduro de participar en una conspiración de tráfico de drogas, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel de los Soles era una organización real. En cambio, el nuevo cargo revisado establece que se refiere a un ‘sistema de clientelismo’ y una ‘cultura de corrupción’ alimentada por el dinero de las drogas”.

La reformulación también redujo de manera drástica la presencia del término en el expediente. Mientras la acusación de 2020 lo mencionaba 32 veces y presentaba a Maduro como su líder, el texto actualizado lo cita en solo dos oportunidades. En ese marco, sostiene que tanto el ex presidente detenido como su antecesor, Hugo Chávez, “participó en, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo”, según la descripción incluida en la nueva imputación.

El replanteo judicial se apoya, además, en antecedentes técnicos y reportes internacionales: ni el informe anual de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ni el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifican al Cártel de los Soles como una organización de narcotráfico definida.

