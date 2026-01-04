Maduro y su esposa se presentarán ante la Justicia de EE.UU.

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos en el Centro de Detención Metropolitano, conocido popularmente como el " infierno en la tierra ".

Se cree que la pareja presidencial venezolana pasa el encierro incomunicada entre sí.

Un juez anunciará los cargos a Nicolás Maduro

El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

Este lunes, a las 12, escucharán los cargos por parte del tribunal.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.