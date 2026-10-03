La elección más polarizada de Brasil: Lula vs Bolsonaro hijo, este domingo

El analista político brasileño Caio Manhanelli lo definió con precisión: es "una polarización más por rechazo que por identificación". Esa frase resume el clima que se respira en Brasil: muchos votarán no tanto por entusiasmo con su candidato, sino para evitar que gane el otro. Un escenario que, lejos de ser menor, puede ser determinante en el resultado final.

Qué dicen las encuestas

La última medición de Datafolha, difundida el 1 de octubre, ubicó a Lula con el 45% de las intenciones de voto válidas y a Flávio con el 40%. Sin embargo, para un eventual balotaje, los números muestran un empate técnico. Eso significa que ganar la primera ronda no garantiza ganar la elección.

Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos este domingo, los dos más votados se enfrentarán en segunda vuelta el 25 de octubre. Todo indica que esa será la situación.

Entre los votantes de Lula, el eje central es la soberanía. El presidente instaló la idea de que Estados Unidos, bajo la órbita de Donald Trump, busca ampliar su influencia sobre Brasil y favorecer al bolsonarismo. Esa narrativa le da a la elección una dimensión internacional que intenta superar la evaluación pura de su gestión.

Entre los votantes de Flávio, el foco está en la economía cotidiana: el endeudamiento familiar, la carga impositiva y el costo de vida son las preocupaciones más mencionadas. El senador capitaliza ese malestar con promesas de reducción de impuestos y críticas al manejo económico del gobierno. El costo del crédito aparece también como una presión para familias y empresas.

La inseguridad completa la agenda. El crimen organizado ejerce control territorial en varias zonas del país y eso pesa en el voto de sectores de bajos ingresos que, paradójicamente, no siempre apoyan al progresismo. La exposición a la violencia explica por qué el mapa electoral es más complejo que una simple división por nivel económico.

San Pablo, el campo de batalla final

El estado de San Pablo concentra buena parte de la definición. Con 34,1 millones de electores y más de una quinta parte del padrón nacional, una diferencia allí puede cambiar el resultado general. Ambos candidatos volcaron sus últimos actos de campaña en ese territorio, conscientes de que lo que pase en San Pablo puede inclinar la balanza.

La participación, otra clave

La campaña de Lula teme que una mayor abstención lo perjudique e insiste en movilizar a sus simpatizantes, especialmente mujeres y adultos mayores. Para quienes tienen 70 años o más, el voto es facultativo en Brasil, lo que agrega otra variable a una elección ya de por sí ajustada.

Si hay segunda vuelta, también cobrarán relevancia los votos que hoy van a otras candidaturas minoritarias, como la del candidato Augusto Cury. En una pelea tan pareja, esos apoyos pueden ser decisivos el 25 de octubre.