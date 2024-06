Javier Milei fue recibido por Olaf Scholz en medio de otra ruidosa protesta

En lo que se consideró el puntapié inicial de una nueva etapa, fue su segunda cita con un mandatario europeo -esta vez de Alemania, la primera economía del bloque-, después de haber estado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en febrero pasado. Luego de la reunión, Milei visitó el Monumento en Memoria de los Judíos Asesinados de Europa, también conocido como Monumento del Holocausto, en la ciudad de Berlín.

Milei, de 53 años y Scholz, de 66, en verdad ya se habían cruzado en la reunión del G7 del fin de semana pasado en Apulia. Pero allí prefirieron no tener bilateral, ya que durante esos foros suelen ser más bien reuniones veloces, casi de pasillo, según dijeron fuentes informadas a un medio nacional, sino que se priorizó una reunión con más sustancia y contenido aquí, en la capital. “Lo ideal es que venga, queremos verlo acá”, insistieron desde el lado alemán que, no por nada, abrió las puertas de la Cancillería Federal un domingo, algo no menor.