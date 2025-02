El desgarrador mensaje de la familia Bibas después de que entregaran el cuerpo de Shiri

“Después del proceso de identificación en el Instituto de Medicina Forense, esta mañana hemos recibido la noticia que más temíamos. Nuestra Shiri fue asesinada en cautiverio y ahora regresa a casa con sus hijos, marido, hermana y toda su familia para descansar”, indicó la familia, de acuerdo con EFE.

“Shiri fue una madre maravillosa”

Luego de haber “pedido certeza (sobre el paradero de la familia) durante 16 meses, ahora no tenemos consuelo con ello”, indicaron en otro fragmento del comunicado que fue reseñado por The Times of Israel. El reconocimiento del cuerpo se produjo durante la madrugada de la Argentina el sábado 22 de febrero.