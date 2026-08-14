Colombia: la cifra de muertos por el terremoto asciende a 287

El número de muertos por el sismo se elevó a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de acuerdo a un conteo de las autoridades hasta las 9 hora local (las 11 de Argentina).

Además, se contabilizaron un total de 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 personas que fueron rescatadas y 102.105 personas afectadas.

En total son 15 los departamentos afectados por el terremoto y 437 municipios, según la UNGRD.

En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que quedan 4.253 personas desaparecidas y 1.119 ya fueron localizadas.

Por su parte, David Santiago Tamayo Roldán, director de UNGRD, informó que los equipos de rescate continúan trabajando con el apoyo de grupos internacionales especializados.

El funcionario reconoció que, debido al tiempo transcurrido desde el terremoto, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, pero aseguró que las labores no se detendrán.

“Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar a esas personas que están reportadas como desaparecidas”, aseguró.

Banco Mundial desembolsa US$ 200 millones para atender emergencia por terremoto

El Banco Mundial informó el desembolso de US$ 200 millones para apoyar la respuesta de emergencia tras el terremoto que afectó a varias zonas del país, incluyendo Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El BM señaló que está trabajando junto con el Gobierno de Colombia y otros socios de desarrollo para atender las necesidades inmediatas que dejó el sismo y sentar las bases para la recuperación del país.

“Nuestro profundo agradecimiento al Grupo Banco Mundial por su solidaridad con Colombia y por movilizar US$ 200 millones para apoyar la respuesta a esta emergencia”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo, reportó el diario El Espectador.

Casi 2.200 colegios afectados por el terremoto

El más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que 2.198 centros educativos presentaron alguna afectación tras el terremoto, según el diario El Espectador.

En Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro, hay 796 escuelas afectadas; en Caldas, más de 400 sedes reportaron algún tipo de afectación.

Mientras que en Calima El Darién y Yumbo, en el Valle del Cauca, seis estudiantes murieron por el colapso de la infraestructura educativa, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

En varias de las zonas sacudidas por el temblor, como Cali, donde se han reportado hasta el momento 214 afectaciones en colegios, apostarán a un modelo virtual desde el martes 18 de agosto. Hasta el 24 de agosto intentarán retomar las clases presenciales.

En Caldas, por su parte, en las instituciones afectadas continuarán el proceso de aprendizaje por medio de elementos pedagógicos, cartillas y conectividad.

Programa Mundial de Alimentos: el sismo afectó a "la población que estaba menos preparada"

El director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, Nils Grede, apuntó que la población más impactada por el terremoto es la de "menos recursos y resiliencia" y la que "menos preparada estaba para afrontar una crisis de esta magnitud".

El departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro y se concentró buena parte de los daños, es el segundo más pobre del país, con escasas vías de comunicación que representan un "desafío logístico" para los organismos humanitarios.

De acuerdo con cifras del Gobierno colombiano, hay 13.100 personas afectadas en el Chocó.

"La esperanza es que no vamos a llegar a las mismas cifras de fallecidos que en Venezuela", añadió Grede, que, sin embargo, teme que el hecho de que haya un impacto tan extendido en áreas rurales pueda dificultar o retrasar el alcance de la ayuda humanitaria.

Más de 35 rescatistas e ingenieros de Ecuador viajan hacia Cali

Un equipo de 30 rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y 5 ingenieros estructurales, con equipos especializados, viajó hacia Cali para apoyar en los trabajos de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras afectadas en Colombia tras el sismo del lunes.

“Articulamos todas las acciones para brindar apoyo a nuestros hermanos colombianos ante esta emergencia”, dijo este viernes la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, en una publicación en X, citada por CNN.

El número de muertos por el fuerte sismo de 7,4 que sacudió a Colombia el lunes subió a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El último reporte oficial precisa que hubo 79.108 viviendas averiadas y 13.077 viviendas destruidas.