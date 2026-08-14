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San Juan 8 > Policiales > Uber

Detuvieron a un menor armado por apuntarle a un Uber Moto para robarle

Un hombre de 37 años fue abordado por dos sujetos cuando se disponía a realizar un viaje como Uber. Le exhibieron un arma y le robaron la moto. Un menor de 17 años fue aprehendido minutos después.

Un viaje que estaba a punto de comenzar terminó en un robo a mano armada en Pocito. Un hombre de 37 años denunció que dos sujetos lo abordaron en inmediaciones de calles Frías y Proyectada, en el Barrio Teresa de Calcuta, y le sustrajeron su motocicleta.

Según relató la víctima, se había presentado en el lugar para realizar un viaje como conductor de Uber cuando los delincuentes le exhibieron un arma de fuego y escaparon con su Motomel DLX negra hacia el interior del barrio.

El alerta fue recibido por personal de Comando Sur, que inició recorridas por la zona. Con información aportada por vecinos y datos del operador de Trueno Halcón, los efectivos lograron identificar a uno de los presuntos autores.

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El sospechoso, un joven de 17 años, de apellido Pereyra y conocido como “El Gordo Jere”, fue localizado alrededor de las 16:30 dentro del Barrio Teresa de Calcuta y quedó aprehendido.

El procedimiento quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, mientras que también tomó intervención el Primer Juzgado de Menores. La causa fue caratulada como robo agravado por la participación de un menor.

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