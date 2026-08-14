Un viaje que estaba a punto de comenzar terminó en un robo a mano armada en Pocito. Un hombre de 37 años denunció que dos sujetos lo abordaron en inmediaciones de calles Frías y Proyectada, en el Barrio Teresa de Calcuta, y le sustrajeron su motocicleta.
Detuvieron a un menor armado por apuntarle a un Uber Moto para robarle
Un hombre de 37 años fue abordado por dos sujetos cuando se disponía a realizar un viaje como Uber. Le exhibieron un arma y le robaron la moto. Un menor de 17 años fue aprehendido minutos después.